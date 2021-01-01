تطور أمريكا جهاز استشعار للوعي بالأوضاع الفضائية

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تعاقد مختبر أبحاث القوات الفضاء الأمريكية مع شركة Pacific Defense ومقرها كاليفورنيا لتوفير وإظهار جهاز استشعار لمهام التوعية بالظروف الفضائية، كجزء من البرنامج، ستقوم الشركة بتسليم مستشعر الطاقة الصغير والخفيف الوزن "Moonraker" للعمل في الفضاء بين الأرض والقمر.



صرح نائب رئيس أنظمة الدفاع والفضاء في المحيط الهادئ بريان تيرليكي قائلاً: "تواجه الولايات المتحدة والدول الشريكة تحديات غير مسبوقة في الكشف عن الأنشطة وتتبعها في المجال القمري".



وقال "تقدم Moonraker نهجًا جديدًا لدعم هذه المهمة ، مع إمكانية الانتشار السريع لأجهزة استشعار [الوعي بالأوضاع الفضائية]".

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تأمين الفضاء القمريسوف تستفيد Pacific Defense من خبرتها في الأنظمة المعيارية لدمج ميزات في القدرة ، بما في ذلك تقنية وحدة معالجة الرسومات ، وراديو محدد ببرمجيات 3U، وإطار عمل برمجي مفتوح يضم الشركة وتطبيقات الوعي بالظروف الفضائية التي توفرها الصناعة.سيستمر العمل على النموذج الأولي Moonraker لمدة عامين في مرافق الحكومة الأمريكية.يستكشف مختبر أبحاث القوات الأمريكية و Pacific Defense خيارات لإرسال المستشعر إلى الفضاء من أجل العروض التوضيحية في المدار.قال رئيس فرع تكنولوجيا التحكم في الفضاء في AFRL ، برايان إنجبرج ، "إن فريق التحكم في الفضاء في AFRL متحمس للعمل مع Pacific Defense للبحث والتطوير وإثبات قدرة الاستشعار المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة للفضاء القمري".وأضاف "ستساعدنا هذه القدرة على تحقيق قدرة متعددة الطبقات تضمن بقاء الفضاء القمري بيئة تشغيلية آمنة وشفافة."