يقفز لتضخم في اليابان لأعلى مستوى منذ 40 عامًا

ارتفع معدل التضخم في اليابان، إلى أعلى مستوى في أربعة عقود مع استمرار الشركات في نقل التكاليف المتزايدة للأسر، وهو ما يبقي البنك المركزي الياباني تحت ضغوط قوية للحد من سياسته التوسعية حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية .
وأفادت وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع بنسبة 3.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بـ3.6 % في أكتوبر، وهو ما اتفق مع توقعات المحللين.
وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة هو المحرك الأكبر وراء تسارع التضخم حيث تجاوز تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
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