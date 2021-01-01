نتفليكس تمنع مشاركة الباسوورد مع أصحابك

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كشف تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، أن خدمة البث الشهيرة نتفليكس Netflix تخطط لوضع حد لمشاركة كلمات المرور بدءًا من أوائل عام 2023 .



و كانت هناك شائعات مستمرة حول نهاية مشاركة كلمة المرور ، وكانت نتفليكس تستكشف طرقًا للقضاء عليها ، ولكن من المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ رسميًا العام المقبل.



عرفت نتفليكس منذ فترة طويلة أن مشاركة كلمات المرور تمثل مشكلة تؤثر على أرباحها ، لكن الزيادة الطفيفة في الاشتراكات في عام 2020 بسبب لجوء الناس للاشتراك في المنصة بسبب حظر فيروس كورونا سمحت للشركة بتجنب معالجتها.

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ومع انخفاض الإيرادات هذا العام وخسارة نتفليكس لأول مرة منذ 10 سنوات ، قرر الرئيس التنفيذي للشركة ، ريد هاستينجز ، أنه حان الوقت للتصرف بشأن هذه المشكلة ، التي تم تأجيلها لفترة طويلة جدًا.بدءًا من عام 2023 ، تخطط نتفليكس لمطالبة الأشخاص الذين يشاركون حساباتهم مع آخرين من خارج الأسرة بالدفع مقابل ذلك.و تختبر نتفليكس المدفوعات الإضافية لمشاركة كلمات المرور في بعض بلاد أمريكا اللاتينية ، وتتقاضى حوالي 3 دولار إضافية.و في هذه البلاد ، يجب على مالك الحساب الأساسي تقديم رمز تحقق لأي شخص خارج المنزل يريد الوصول إلى الحساب ، مع مطالبة نتفليكس مرارًا وتكرارًا بالكود حتى يتم دفع رسوم شهرية لإضافة مشتركين من خارج الأسرة.ستفرض نتفليكس قواعد مشاركة كلمة المرور من خلال عناوين IP ومعرفات الجهاز ونشاط الحساب. للابتعاد عن تنفير العملاء حيث قد ستقوم بالتخلص التدريجي من مشاركة كلمة المرور بدلاً من وضع حد لها مرة واحدة.