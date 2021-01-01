مواصفات و سعر Phantom X2 Pro.. تكنو تطلق هاتف متطور بكاميرا خرافية



Phantom X2 Pro Phantom X2 Pro

كشفت شركة تكنو Tecno، مؤخرا عن هاتفها الأحدث الذي صممته ليقدم ميزات تصوير ممتازة، حيث يأتي مجهزا بكاميرات متطورة ومواصفات جيدة.



وبحسب ما ذكره موقع “dignited”، يأتي هاتف تكنو الجديد Tecno Phantom X2 Pro، بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، تتميز الشاشة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.



مميزات هتعجبك.. تكنو تطلق أحدث إصدارات عائلة Pop منخفض التكلفة برخص التراب.. تكنو تطلق هاتفا جديدا بعمر بطارية تدوم لفترة طويلة

قد يعجبك أيضا...

سعر ومواصفات تكنو Phantom X2 Proوزودت تكنو هاتفها Phantom X2 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية متطورة مع عدسة قابلة للسحب، بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر كبير مقاس 1 / 1.3 بوصة مع وحدات بكسل أصلية 1.2 ميكرومتر، متصلة بعدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة 65 مللميتر يكفي لاستخدامها كعدسة تقريب مع تكبير 2.5 مرة، بالإضافة إلى عدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.ويحزم هاتف تكنو الجديد Phantom X2 Pro، بطارية تبلغ قوتها 5160 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، والتي يمكنها شحن البطارية من 0 إلى 54% في غصون 20 دقيقة، ومن 0 إلى 100% في غصون 60 دقيقة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم HIOS 12، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.Phantom X2 Proويتم تشغيل هاتف تكنو Phantom X2 Pro، بواسطة معالج شركة ميدياتك الرائد Dimensity 9000، والمطور بمعارية 4 نانومتر، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية المدمجة من نوع UFS 3.1.ويتميز هاتف تكنو Phantom X2 Pro بلون برتقالي مميز تطلق عليه الشركة اسم Mars Orange، وهو إصدار صديق للبيئة يستخدم البلاستيك المعاد تدويره للغطاء الخلفي، ولون رمادي يدعي Stardust Gray، ويباع الهاتف مقابل سعر يبدأ من 930 دولار (أي ما يعادل 22900 جنيه مصري).