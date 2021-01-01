تقرير يوضح كيف أصبح الذكاء الاصطناعي هو الميزة التنافسية الجديدة في مجال الرياضة

آخر الأخبارعلم وتقنية › تقرير يوضح كيف أصبح الذكاء الاصطناعي هو الميزة التنافسية الجديدة في مجال الرياضة

صورة الخبر: الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أجاب تقرير أمريكي عن سؤال حول "كيف أصبح الذكاء الاصطناعي هو الميزة التنافسية الجديدة في الرياضة؟".

وقال موقع "فورتين" الأمريكي، بينما كان مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم يستعدون لبطولة كأس العالم الثانية والعشرين ، شهدوا استخدامات متعددة للذكاء الاصطناعي، وكانت تقنية مساعد الفيديو تساعد الحكام في الميدان على إجراء مكالمات دقيقة.

وكانت أكثر من 15000 كاميرا تتعقب الحشود عبر ثمانية ملاعب باستخدام نقاط البيانات مثل مبيعات التذاكر ومداخل الملاعب توقعت أنماط الحشود وساعدت في منع التدافع، حتى كرات كرة القدم محملة بأجهزة استشعار للحركة ، والتي تبلغ مركز البيانات عن الموقع 500 مرة في الثانية.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقرير يوضح كيف أصبح الذكاء الاصطناعي هو الميزة التنافسية الجديدة في مجال الرياضة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
93999

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager