تقرير يوضح كيف أصبح الذكاء الاصطناعي هو الميزة التنافسية الجديدة في مجال الرياضة



الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي

أجاب تقرير أمريكي عن سؤال حول "كيف أصبح الذكاء الاصطناعي هو الميزة التنافسية الجديدة في الرياضة؟".



وقال موقع "فورتين" الأمريكي، بينما كان مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم يستعدون لبطولة كأس العالم الثانية والعشرين ، شهدوا استخدامات متعددة للذكاء الاصطناعي، وكانت تقنية مساعد الفيديو تساعد الحكام في الميدان على إجراء مكالمات دقيقة.



وكانت أكثر من 15000 كاميرا تتعقب الحشود عبر ثمانية ملاعب باستخدام نقاط البيانات مثل مبيعات التذاكر ومداخل الملاعب توقعت أنماط الحشود وساعدت في منع التدافع، حتى كرات كرة القدم محملة بأجهزة استشعار للحركة ، والتي تبلغ مركز البيانات عن الموقع 500 مرة في الثانية.