اعرف 5 خرافات شائعة حول حمية الكيتو



الكيتو الكيتو

هناك العديد من الخرافات المتعلقة بنظام كيتو الغذائي، وأوضح خبراء الصحة بعض الحقائق عن النظام الغذائي الذي يساعد في إنقاص الوزن، وللحصول على أقصى استفادة من حمية الكيتو ، تجنب الأطعمة المقلية والمصنعة، وذلك وفقا لموقع "indiatoday".



فحمية كيتو ، هي من بين الأنظمة الغذائية الأكثر شيوعًا لفقدان الوزن، وتتكون الوجبة الكيتونية النموذجية من نسبة عالية من الدهون ومنخفضة الكربوهيدرات.تم التعرف على هذا النوع من النظام الغذائي لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي عندما تم استخدامه لعلاج الصرع، وهو اضطراب في الدماغ يسبب نوبات متكررة عند الرضع والأطفال تحت إشراف طبي.



ويتضمن هذا التغيير في نمط الحياة قيام الشخص بتقليل تناول الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون، ومع الانخفاض الحاد في الكربوهيدرات ، يدخل الجسم في حالة استقلابية تسمى الكيتوزية.وعندما يحدث هذا يصبح الجسم فعالًا جدًا في حرق الدهون للحصول على الطاقة وقد يؤدي أيضًا إلى انخفاض مستويات السكر في الدم والأنسولين، ويتم تحويل الدهون إلى كيتونات في الكبد، والتي تمد الدماغ بالطاقة.



ومن خلال اتباع هذا النظام الغذائي، يتحول جسمك من استخدام الجلوكوز من الكربوهيدرات كمصدر للطاقة إلى تكسير الدهون لتوفير الطاقة، وتسمى هذه الحالة الكيتوزية، وعلى الرغم من أن هذا النظام الغذائي شائع على نطاق واسع ، إلا أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة التي يرتبط بها الأشخاص بشأن الكيتو.

الخرافة الأولى هى: نظام كيتو الغذائي هو نظام غذائي عالي الدهون وعالي البروتين:

لكي يكون جسمك في حالة الكيتوزية، فإنه يحتاج إلى الدهون كمصدر للطاقة، وبامتلاكك نسبة عالية من البروتين سيوقف الكيتوزيه ، كما هو الحال عندما تتفكك البروتينات ، فإنها ستطلق بعض الجلوكوز في الجسم، وسيكون هناك تحول في مصدر للطاقة من الدهون إلى الجلوكوز.

أما الخرافة الثانية فهي: يمكنك تناول أي نوع من الدهون لأنه نظام غذائي غني بالدهون:

لتحقيق أقصى استفادة من نظام كيتو الغذائي، يجب دائمًا تجنب الأطعمة الدهنية المقلية والأطعمة المصنعة واستخدام الزيوت النباتية والأطعمة غير المرغوب فيها وما إلى ذلك ، وبدلاً من ذلك ، اختر الدهون الصحية مثل السمن والأفوكادو واللحوم الخالية من الدهون والأسماك الدهنية والبيض .

-الخرافة الثالثة هي: تناول الكثير من الدهون يجعلك سمينًا:

وزن الجسم يعتمد على نوعية وكمية الدهون التي تستهلكها، فلا تتجاوز كمية الدهون، فأنت تستهلك في حمية الكيتو والتركيز على أنواع الدهون التي تتناولها لن يجعلك تكتسب وزناً.

-الخرافة الرابعة هي: يمكن فقط لغير النباتيين اتباع نظام الكيتو دايت:

في الأصل ، كان نظام كيتو الغذائي يشمل استهلاك اللحوم والأسماك والدواجن، ولكن يمكن للنباتيين أيضًا اتباع نظام كيتو الغذائي من خلال تضمين خيارات مثل زيت جوز الهند والأفوكادو والمكسرات والسمن ومنتجات الألبان كاملة الدسم والخضراوات غير النشوية مثل القرنبيط ، السبانخ والكوسة .

-الأسطورة الخامسة هي إنقاص الوزن فقط:

أظهرت الدراسات أن نظام كيتو الغذائي لا يساعد في حرق الدهون فحسب ، بل يحسن أيضًا صحة القلب ، ووظائف المخ ، ويقلل من مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، ويقلل من نوبات الصرع المتكررة.



إن اتباع نظام كيتو الغذائي ليس سهلاً كما يبدو على الورق، فقد ينجح مع البعض وقد لا ينجح مع البعض الآخر. لذلك ، يجب أن تفكر دائمًا في العمل مع أخصائي صحي سيرشدك في كل خطوة صغيرة عند اتباع هذا النظام الغذائي.