.تعرفى على أطعمة مغذية ومفيدة لصحة الطفل .

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الطفل

يوجدالعديد من الأشخاص البالغين يسعون لأن يكونوا أشخاصا نباتيين ويتخلون عن تناول أي نوع من اللحوم نظرا للمشكلات الصحية التي قد يتعرضون لها، ولكن هناك بعض الأطفال يولدون لا يحبون تناول اللحوم وهذا ما يضع الأم في حيرة دائماً، فما هي الأطعمة المفيدة التي يجب أن يتناولها طفلك دون أن ينقصه أي فيتامينات مثل الزنك وفيتامين B12، وفيتامين D، لذا يستعرض اليوم السابع وفقاً لموقع " vegetariantimes" بعض الأطعمة التي يمكن ان يتناولها الطفل دون أن ينقصه شيء.

الفاصوليا
يحتوي كوب من الفاصوليا على كمية الحديد والبروتين والالياف و الزنك التي يحتاجها الجسم في اليوم، فقط يمكن تناولها خضراء نظيفة، او طهيها على البخار مع بعض الأعشاب مثل الروز ماري والزعتر أو حتى تناولها مع طبق من المكرونة.

البقوليات
تعتبر البقوليات مثل العدس والفول والفاصوليا مصدر غني بالبروتين، ولكن العدس يحتوي على ضعف الكمية من الحديد، ويتميز باحتوائه على فيتامين B وحمض الفوليك، كما أنه لا يسبب تكون الغازات مثل باقي البقوليات، فقط يمكن تقديمه للأطفال عن طريق حساء دافئ، أو تقديمه على هيئة يخنة خضار، في طاجن الفرن، أو سلقه واضافة لطبق من السلطة.

المكسرات
تعتبر المكسرات مصدر غني بالبروتينات بعد اللحوم، وخاصة الجوز والفول السوداني واللوز والكاجو فعلى الرغم من أن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية، إلا أن تناولها لا يؤدي إلى زيادة الوزن، فيمكن تقديمها للأطفال بصورتها الطبيعية كسناكس، أو تزين بها الحلوى ولأكلات.

الخضراوات الورقية

تحتوي الخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلي والسلق والكرنب على كميات صحية من الحديد، كما أنها مصدر كبير لمضادات الأكسدة المقاومة، فيمكن تناولها مغسولة كما هي، أو مضافة للسلطة أو مطبوخه.

المصدر: بوابة دار المعارف

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