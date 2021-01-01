تعديلات على تشكيل الزمالك أمام المقاولون .. فيريرا يدرس إجرائها



فيريرا فيريرا

يدرس البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى المممتاز.



وتتجه النية لدى "البروفيسور" إلى إعادة التونسى حمزة المثلوثى إلى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض بعدما غاب عن المشاركة فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود التى انتهت بفوز الفارس الأبيض برباعية نظيفة من توقيع أحمد سيد "زيزو" (هدفين) وشيكابالا ويوسف أسامة نبيه، فضلا تغيير بعض مراكز اللاعبين.

يأتي ذلك في إطار حرص البرتغالى فيريرا على إتباع سياسة تدوير اللاعبين في ظل تسلسل وضغط مباريات الفريق في مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فضلاً عن مطالباته المستمرة بعمل استشفاء جيد لهم كي يستطيعوا المواصلة في المنافسة، خصوصاً أن الفارق بين الزمالك وقمة الدورى نقطتين.



ويؤمن فيريرا أن فريقه ليس فى أفضل حالاته خصوصاً بعد ضم لاعبين جدد، ويقدم أحيانا مستويات مميزة، وأحيانا الفريق يفوز دون معاناه مطالباً الجميع بالصبر لأنه لا يزال أمامه بعض الوقت كي يصل للمستوى الذي يريده، وحتى يفهم اللاعبون طريقة اللعب.



ويحتل الزمالك المركز الثانى في ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 8 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات بينما تعادل في لقاءين ولم يتلق أي هزيمة حيث يبحث الفارس الأبيض عن مواصلة الانتصارات أمام المقاولون العرب يوم الأحد المقبل.

