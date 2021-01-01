جامعة روسىة تبتكر بلاستيك بديلا للخشب والمعادن وحتى عظام البشر

ابتكر خبراء جامعة بطرس الأكبر للعلوم التقنية في بطرسبورغ جهازا وحصلوا على براءة اختراع لإنتاج نوع جديد من البلاستيك، حسبما نقلت RT.
ويشير مصدر في وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، إلى أن هذا البلاستيك يجمع بين الخصائص المفيدة لمواد مختلفة ويمكن استخدامه بدلا من الحديد والخشب وحتى نسيج العظام البشرية.
ويضيف، ويمكن استخدام هذا البلاستيك في إنتاج قطع للمعدات والآليات المعقدة، أو كمادة خام لطابعة ثلاثية الأبعاد. وبالإضافة إلى ذلك، تكلفة البلاستيك الجديد أقل من تكلفة المواد الطبيعية.
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