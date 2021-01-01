جامعة روسىة تبتكر بلاستيك بديلا للخشب والمعادن وحتى عظام البشر

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بلاستيك بديلا للخشب والمعادن

ابتكر خبراء جامعة بطرس الأكبر للعلوم التقنية في بطرسبورغ جهازا وحصلوا على براءة اختراع لإنتاج نوع جديد من البلاستيك، حسبما نقلت RT.

ويشير مصدر في وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، إلى أن هذا البلاستيك يجمع بين الخصائص المفيدة لمواد مختلفة ويمكن استخدامه بدلا من الحديد والخشب وحتى نسيج العظام البشرية.

ويضيف، ويمكن استخدام هذا البلاستيك في إنتاج قطع للمعدات والآليات المعقدة، أو كمادة خام لطابعة ثلاثية الأبعاد. وبالإضافة إلى ذلك، تكلفة البلاستيك الجديد أقل من تكلفة المواد الطبيعية.

ويقول إيغور رادتشينكو، رئيس المركز العلمي RASA-Polytech التابع للجامعة: "عادة لا يحتاج المستخدم في الواقع العملي، إلى أعلى خصائص المتانة للمعادن ، أو الى خصائص فريدة لمواد أخرى. والمركب الذي اقترحناه، هو من ضمن الخصائص التي يحتاجها المستخدم، من حيث المتانة العالية، وخفة الوزن في آن".

ويمكن مقارنة متانة البلاستيك الجديد بمتانة المعادن، ولكنها لا تصل إلى متانة الفولاذ، وهو يتفوق على الألمنيوم وبعض السبائك وأخف منها، ومن ناحية الكثافة يشبه الخشب.

استنادا إلى ذلك، يمكن استخدام البلاستيك الجديد حيثما نحتاج إلى المتانة وخفة الوزن معا، كالطائرات وغيرها من الأجسام الطائرة.

المصدر: RT

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