تعليم دمياط .. بعدل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول و الثاني الثانوى

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جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول


أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، في بيان صادر عنها اليوم، عن تعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول و الثاني الثانوى للعام الدراسى 2023/2022.

وجاء في البيان أن امتحانات الصف الأول ستبد يوم السبت الموافق 14 يناير 2023 و الصف الثانى يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023.

وأشار البيان إلى أن مديرية التربية والتعليم بدمياط قد استعدت باتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية داخل المدارس وتجهيز المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

المصدر: elbalad

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