تعليم دمياط .. بعدل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول و الثاني الثانوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، في بيان صادر عنها اليوم، عن تعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول و الثاني الثانوى للعام الدراسى 2023/2022.
وجاء في البيان أن امتحانات الصف الأول ستبد يوم السبت الموافق 14 يناير 2023 و الصف الثانى يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023.
وأشار البيان إلى أن مديرية التربية والتعليم بدمياط قد استعدت باتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية داخل المدارس وتجهيز المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول.
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