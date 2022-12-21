رفع سعر الفائدة 3% .. البنك المركزي يوضح الأسباب

أرجع البنك المركزي المصري إلي قراره برفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية قبل قليل بنسبة 3%، إلي أن بيانات المبدئية لتعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام 2022 والتي سجلت 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بزيادة قدرها 1.1% في الربع السابق له.
واشار قرار لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إلي أن معدلات النمو جاءت مدفوعة بإسهامات إيجابية لقطاعات الزراعة والتجارة والتجزئة والسياحة واستمرار معزم المؤشرات الأولية في تسيجيل معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير م ن العام الجاري.
أضاف تقرير لجنة السياسات النقدية والتي تتعلق بسوق العمل حيث وصلت معدلات البالة إلي 7.4% حلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل 7.2% في الربع الثاني من العام الحالي.
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