Moto G53 .. موتورولا تطرحه في الأسواق العالمية أخيرا

كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد Moto G53 خلال حفل إطلاقه في الصين الأسبوع الفائت وهو يعتمد في تشغيله على شرائح Snapdragon 480+ SoC وتقنية شبكات الجيل الخامس 5G.
يشير تقرير جديد من gsmarena التقني إلى أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف Motorola Moto G53 في الأسواق العالمية ولكن مع مواصفات مختلفة قليلاً، وبدأت التسريبات تظهر بعض الاختلافات من ناحية التصميم أيضا عن الإصدار الصيني.
ربما يكون أبرز اختلافين بين النسخة الصينية والعالمية هما شاشة العرض ومجموعة الشرائح المستخدمة (وحدة المعالجة المركزية). من المتوقع أن تصل النسخة العالمية من موتورولا Moto G53 مع معالج من كوالكوم Snapdragon 4 Gen 1 SoC من الجيل الأول، بينما ستتم ترقية الشاشة إلى شاشة نوع OLED بحجم 6.6 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 90 هرتز، بينما تأتي نسخة موتو G53 الصينية مع شاشة 6.5 بوصة HD + LCD باهتة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!