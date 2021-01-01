أسعار رانجلر هاي تايد موديل 2023 .. جيب تكشف عن أسعارها

كشفت "جيب"، عن أحدث أسعار سيارتها الرياضية الجديدة رانجلر هاي تايد موديل 2023، إضافة إلى الإصدار الخاص والمحدود ضمن سلسلة Jeep Beach الشهيرة والمبنية على طراز هاي تايد.
جيب نجلر هاي تايد موديل 2023
يبدأ سعر السيارة جيب رانجلر هاي تايد موديل 2023 من 53,335 دولار، للفئة الأولى S ومن ثم تحصل على جميع أنواع المعدات ذات الإصدار القياسي، يتضمن ذلك حزمة Xtreme Recon ، التي تتميز برفع نظام التعليق 1.5 بوصة، وترس خلفي 4.56 ، وإطارات للطرق الوعرة مقاس 35 بوصة على عجلات مقاس 17 بوصة، بالإضافة لقضبان صخرية، وسطح صلب بلون الهيكل وأعلى Sunrider، وأضواء LED، وشارات High Tideعلى غطاء المحرك، مع محرك V6سعة 3.6 لتر مزود بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.
ستتوفر السيارة جيب رانجلر هاي تايد موديل 2023 بإصدار أكثر قوة ضمن فئة إصدارات Jeep Beachالخاصة والتي تتوفر بعدد محدود من النسخ، حيث يحصل المشترون على كل ما هو مذكور في الإصدار السابق، بالإضافة إلى مقاعد جلدية مطرزة من شركة موبار، ورفارف بلون الهيكل، وعلامة جيب بيتش للغطاء، وميدالية ناقل الحركة مزودة بشارة الذكرى العشرين، ويرتفع السعر إلى 55,835 دولارًا.
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