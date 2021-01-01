طريقة عمل زبدة الفول السوداني .. زي المحلات

زبدة الفول السوداني
هل أنت من عشاق زبدة الفول السوداني يمكنك تحضيرها بوصفة سهلة وسريعة وأحلى من المحلات.. إليك طريقة التحضير والمقادير يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.
وقت التحضير 10 دقائق
وقت الطبخ 10 دقائق
الوقت الكلي 20 دقيقة
مقادير زبدة فول سوداني
2 كوب فول سوداني مقشر غير مملح
ملح البحر
رشة نصف ملعقة صغيرة
1-2 ملعقة صغيرة من العسل
الفول السوداني أو الزيت النباتي
1 إلى 3 ملاعق صغيرة زبدة الفول السوداني واللوز
1 كوب (150 جراما) فول سوداني مقشر غير مملح
1 كوب (150 جراما) لوز كامل غير مملح
رشة نصف ملعقة صغيرة من ملح البحر
1-2 ملعقة صغيرة عسل
1 إلى 3 ملاعق صغيرة من الفول السوداني
طريقة تحضير زبدة فول السوداني :
1- ضعي 1/3 كوب من الفول السوداني المحمص في الخلاط
2- نضيف الفول السوداني المحمص للخلاط ويتم تشغيل الخلاط لمدة دقيقة.
3- اكشطي الجوانب واستمري في الخلط لمدة 3 دقائق أخرى حتى تظهر لامعة وسلسة.
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