طريقة عمل زبدة الفول السوداني .. زي المحلات



زبدة الفول السوداني زبدة الفول السوداني

هل أنت من عشاق زبدة الفول السوداني يمكنك تحضيرها بوصفة سهلة وسريعة وأحلى من المحلات.. إليك طريقة التحضير والمقادير يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.



وقت التحضير 10 دقائق



وقت الطبخ 10 دقائق

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الوقت الكلي 20 دقيقةمقادير زبدة فول سوداني2 كوب فول سوداني مقشر غير مملحملح البحررشة نصف ملعقة صغيرة1-2 ملعقة صغيرة من العسلالفول السوداني أو الزيت النباتي1 إلى 3 ملاعق صغيرة زبدة الفول السوداني واللوز1 كوب (150 جراما) فول سوداني مقشر غير مملح1 كوب (150 جراما) لوز كامل غير مملحرشة نصف ملعقة صغيرة من ملح البحر1-2 ملعقة صغيرة عسل1 إلى 3 ملاعق صغيرة من الفول السودانيطريقة تحضير زبدة فول السوداني :1- ضعي 1/3 كوب من الفول السوداني المحمص في الخلاط2- نضيف الفول السوداني المحمص للخلاط ويتم تشغيل الخلاط لمدة دقيقة.3- اكشطي الجوانب واستمري في الخلط لمدة 3 دقائق أخرى حتى تظهر لامعة وسلسة.