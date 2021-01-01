غيابات الأهلى فى مباراة سموحة بالدورى .. تعرف علبهم



فريق الأهلى فريق الأهلى

يستعد فريق الأهلى لمباراته أمام سموحة يوم الأحد المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، حيث يتربع على قمة الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادل وحيد.



ويغيب عن الأهلى فى مباراة سموحة كل من طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو للإصابة وعمار حمدي لعدم الجاهزية، فيما يستعيد جهود محمد عبد المنعم بعد انتهاء إيقافه في مباراة فريقه الأخيرة ضد فاركو.



ويحصل فريق الكرة بالنادى الأهلى على راحة من التدريبات اليوم الخميس، بعدما استأنف الفريق تدريباته أمس دون راحة في بداية الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها الأحد المقبل في الدوري الممتاز باستاد السلام، وتدرب الفريق أمس عقب مباراة فاركو التى أقيمت مساء الثلاثاء وحقق فيها الأهلى فوزاً صعباً في اللحظات الأخيرة بهدفين لهدف.



على صعيد مباراة فاركو فقد أبدى كولر، سعادته بالفوز، مُتابعاً: "ضغطنا بشكل جيد في الشوط الأول وأهدرنا العديد ‏من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء الشوط بفارق كبير من الأهداف، وهناك قاعدة معروفة من يهدر الكثير من الفرص يستقبل في النهاية، وهذا ما حدث حيث سجل فاركو هدفًا من فرصتين على مرمى ‏الأهلي". ‏



وأشاد المدير الفني للأهلي بعزيمة اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلي كافح ‏حتى آخر لحظة في المباراة، وهو ما يمنح الثقة للجميع في قدرة الأهلي على التسجيل في أي وقت.‏

