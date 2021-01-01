تعرف علي تفاصيل عقد رونالدو مع النصر السعودي

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رونالدو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي النصر السعودي حسم بالفعل تفاصيل صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويتبقى التوقيع الرسمي.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مفاجأة كبيرة في صفقة تعاقد النصر السعودي مع رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، مؤكدة أن عقد رونالدو مع النصر، سيمتد حتى 2030، سنتان ونصف منها كلاعب، والباقي كسفير ترشيح المملكة مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

وأوضحت "ماركا" مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدم النصر عرضه المغري يوم 23 نوفمبر، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر، قبل الإعلان عن أن كريستيانو رونالدو قرر بالفعل اللعب لمدة عامين ونصف في السعودية.

كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز، والأوزبيكي جلال الدين مشاريبوف، على رأس المغادرين من قائمة النصر.

وكشفت الصحيفة، أنه على الرغم من أن رونالدو كان على علم بالاتفاق، إلا أنه طلب هامشا زمنيا قبل التوقيع الرسمي.

وقالت صحيفة "آس"الإسبانية، إن رونالدو سيلعب في صفوف النصر حتى صيف 2025، وهو ما أكدته مصادر من النصر، واعترفوا لأول مرة منذ أسابيع أن الصفقة تمت بالفعل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راتب كريستيانو لن يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم، كما تردد مؤخرا.
وأفادت الصحيفة أن النجم البرتغالي سيرتدي رقمه المفضل وهو الرقم 7.

المصدر: وسائل إعلام

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