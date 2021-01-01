وزير البترول الأسبق : محاولات تحديد سعر الغاز للضغط على روسيا لن تجدي نفعا

رد وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، على محاولات أوروبا تحديد سقف لأسعار الغاز للضغط على روسيا.
وأكد وزير البترول المصري السابق أن الحكومة المصرية عقدت اتفاقيات إطارية مع قبرص بشأن تصدير الغاز، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود له قواعد قانونية خاصة بالحقوق البحرية. وعن تحديد أوروبا سقفا لأسعار الغاز، أكد أن "المستهدف من هذا القرار الضغط على روسيا، وهي خطوة لن تحقق أهدافها، وغير مُرحّب بها".
وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن تكلفة حفر البئر الواحد للكشف عن الغاز تصل إلى 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن "حقل ظهر للغاز عملاق، وهو طوق نجاة تم اكتشافه في توقيت هام".
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