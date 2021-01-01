وزير البترول الأسبق : محاولات تحديد سعر الغاز للضغط على روسيا لن تجدي نفعا



وزير البترول الأسبق أسامة كمال وزير البترول الأسبق أسامة كمال

رد وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، على محاولات أوروبا تحديد سقف لأسعار الغاز للضغط على روسيا.



وأكد وزير البترول المصري السابق أن الحكومة المصرية عقدت اتفاقيات إطارية مع قبرص بشأن تصدير الغاز، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود له قواعد قانونية خاصة بالحقوق البحرية. وعن تحديد أوروبا سقفا لأسعار الغاز، أكد أن "المستهدف من هذا القرار الضغط على روسيا، وهي خطوة لن تحقق أهدافها، وغير مُرحّب بها".



وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن تكلفة حفر البئر الواحد للكشف عن الغاز تصل إلى 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن "حقل ظهر للغاز عملاق، وهو طوق نجاة تم اكتشافه في توقيت هام".

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وأضاف أن حقل نرجس للغاز، الموجود في العريش، لم يتم تقييمه بصفة نهائية، حتى الأن، واحتياطي هذا الحقل يبلغ 3 تريليونات قدم مكعب، مضيفًا أن قطاع البترول المصري يعمل بمنهجية منظمة في مجال الاكتشافات.وأوضح أن الشركات التي يتم التعاقد معها من أجل التنقيب عن الغاز، تأتي إلى مصر بكامل معدات الحفر الخاصة بأعمال الغاز؛ وإذا لم يتم الوصول إلى اكتشافات، وقررت هذه الشركات مغادرة مصر؛ فإنها ستترك المعدات، ولا يحق لها الحصول عليها.