دراسة صينية .. تكشف تأثير الأرق على الألم أسفل الظهر

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الأرق

اكتشف علماء كلية الطب، بجامعة تشجيانج الصينية ،أن هناك علاقة مباشرة بين آلام أسفل الظهر والأرق،وذلك وفقا لما نشرته مجلة" لينتا رو" الروسية.

وأشارت الدراسة الجديدة، إلى وجود علاقة متبادلة بين آلام أسفل الظهر، والعوامل النفسية، والاجتماعية المختلفة، بما فيها الجنس، وكتلة الجسم، والتدخين، واضطراب المزاج.

اكتشف الباحثون وجود علاقة مباشرة بين اضطراب النوم، وآلام أسفل الظهر. وتبين أن كل حالة من هذه الحالات قادرة على تحفيز بعضها لبعض.ومدى تأثير تلك الاضطربات على ألم الظهر ، خاصة منطقة اسفل الظهر .كما أوضحت تلك الدراسة تحليل نتائج المسوحات ،والبيانات الجينية لأكثر من 400 ألف شخص، حيث ركز الباحثون اهتمامهم على عوامل مختلفة مرتبطة بسوء النوم، وطول مدته وقصرها والشعور بالنعاس في فترة النهار، ومدى تأثيره على ألم الجسم بشكل عام، وعلى العمود الفقري بصفة خاصة .

وبعد ذلك استخدم الباحثون طريقة مندلييف العشوائية، التي تتضمن استخدام المعلومات الجينية لتقييم ،أو إزالة العلاقة بين عوامل الخطر التي تؤدي إلى اعتلال الصحة. واتضح أن الأرق يمكن أن يسبب آلام أسفل الظهر ،والعكس صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي آلام أسفل الظهر تودي إلى النعاس أثناء النهار، ولكن هذا لا يعمل بالعكس.

وقد تصبح هذه النتائج في المستقبل، أساسا لدراسة العلاقة بين سوء النوم والأرق، وتاثيرهما علي الم الظهر ، فيجب الوصول الي طرق لعلاج تلك الحالات.



المصدر: مجلة" لينتا رو" الروسية

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