على قائمة الإرهاب لخمس سنوات .. إدراج "الإخوان المسلمين"

صادق القضاء المصري على طلب النيابة العامة إدراج كيانات بينها جماعة "الإخوان المسلمين"، وأشخاص على قائمة الإرهاب في البلاد.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدائرة التاسعة من محكمة جنايات جنوب القاهرة، في طلب النيابة العامة رقم 17 لسنة 2022، قرارات إدراج إرهابيين، ورقم 8 لسنة 2022، قرارات إدراج كيانات إرهابية، في القضية رقم 2020 حصر أمن دولة.
وقررت الدائرة إدراج "الإخوان المسلمين" على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من يوم نشر القرار بالجريدة الرسمية.
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