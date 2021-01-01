اعرفي إزاي ممكن تستفيدي من الليمون الناشف

"نصف ليمونة في باب الثلاجة" واحدة من علامات الثلاجة التي لا يخلو منها أي منزل، فنادراً ما تجد ثلاجة بمنزل لا يوجد ببابها نصف ليمون أو ليمون باقية من تحضيرات أطعمة مختلفة، فالطبيعي أنه عند استخدام نصف الليمون نضع النصف الآخر في الباب حتى يتم استخدامه فيما بعد، ولكن مرة فى الأخرى لا يتم استخدامها بسبب جفافها ويكون مصيرها سلة المهملات، ولكن وفقاً لموقع " aprons" نستعرض بعض الأفكار المختلفة لاستخدام الليمون الجاف بدلاً تركه دون استخدام أو رميه.
استخدامها كنكهة
يمكن ترطيب هذه الليمونة ومن ثم بشرها للحصول على بشر من الليمون الطبيعي، ورشة على السلطة أو الخضار السوتية، كما أنه من الممكن أن يضاف إلى تتبيلة اللحوم والدجاج والاسماك.
تنظيف لوح التقطيع
يمكن استخدامها لتعقيم وتطهير ألواح التقطيع، نظرا لأن الليمون عبارة عن مادة حمضية تساعد في التخلص من البكتريا التي قد تكون عالقة على لوح التقطيع، كل ما عليك فعله هو رش الملح على اللوح ثم فركه بنصف الليمونة الجافة، أو الليمونة التي على وشك التلف.
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