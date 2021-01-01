لتنظيف البقع العنيدة من المراتب القديمة .. طرق عديدة



البقع العنيدة البقع العنيدة

يعد فراش السرير أرض خصبة للبكتيريا إذا كنت تعاني من حساسية من الغبار ، فقد تصبح المرتبة القديمة أيضًا سببًا لأمراض مثل الربو والأكزيما ، كما أن بسبب تراكم الغبار والأتربة ، تبدأ الرائحة الكريهة في الظهور إذا كنت ترغب في تنظيف المراتب ، فإليك بعض الاختراقات السهلة .



استخدم أوراق النيم

خذ (6)

أوراق النيم لها خصائص طبية. في مثل هذه الحالة ، تكون أوراق النيم مفيدة جدًا في القضاء على الجراثيم المخبأة في المرتبة. لهذا ، اترك أوراق النيم في الماء طوال الليل. تنظيف المرتبة بماءها في الصباح سيقضي على البكتيريا والجراثيم الموجودة فيها. إلى جانب ذلك ، ستختفي الرائحة القادمة من داخلها أيضًا. إذا لم تتمكن من القيام بهذه الطريقة ، فحتى مع الاحتفاظ بأوراق النيم في المرتبة ، ستكون دائمًا خالية من البكتيريا.



استخدم الصودا الكاوية

عن قصد أو بغير علم ، أحيانًا تتسرب بقع الشاي وأحيانًا الماء على المراتب. لتنظيف هذه البقع ، يجب تناول الصودا الكاوية. للقيام بذلك ، قم برش الصودا الكاوية على بقعة المرتبة ونظفها بعد نصف ساعة. سوف تتألق المرتبة تمامًا.

قد يعجبك أيضا...

فركإذا أصبحت المرتبة متسخة جدًا ، قم بإعداد عجينة عن طريق خلط عصير الليمون في الصودا الكاوية. الآن ضع العجينة على المرتبة ثم افركها. هذا سيجعل المرتبة خالية من الجراثيم.صودا الخبز والليمونليمونيعد اختراق صودا الخبز والليمون طريقة فعالة للغاية لتنظيف وسخ المرتبة. لهذا ، اخلطي ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز والليمون وبضع قطرات من زيت اللافندر وكوب من بيروكسيد الهيدروجين في زجاجة رذاذ الآن قم برش الرذاذ على المرتبة واتركها هكذا لمدة ساعة ثم افركي السطح بمنشفة نظيفة واتركي المرتبة حتى تجف الحفاظ على نظافة المراتب مهم أيضًا لصحتنا لهذا السبب يجب تنظيفها كل شهر.