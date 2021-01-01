لتنظيف البقع العنيدة من المراتب القديمة .. طرق عديدة

يعد فراش السرير أرض خصبة للبكتيريا إذا كنت تعاني من حساسية من الغبار ، فقد تصبح المرتبة القديمة أيضًا سببًا لأمراض مثل الربو والأكزيما ، كما أن بسبب تراكم الغبار والأتربة ، تبدأ الرائحة الكريهة في الظهور إذا كنت ترغب في تنظيف المراتب ، فإليك بعض الاختراقات السهلة .
استخدم أوراق النيم
خذ (6)
أوراق النيم لها خصائص طبية. في مثل هذه الحالة ، تكون أوراق النيم مفيدة جدًا في القضاء على الجراثيم المخبأة في المرتبة. لهذا ، اترك أوراق النيم في الماء طوال الليل. تنظيف المرتبة بماءها في الصباح سيقضي على البكتيريا والجراثيم الموجودة فيها. إلى جانب ذلك ، ستختفي الرائحة القادمة من داخلها أيضًا. إذا لم تتمكن من القيام بهذه الطريقة ، فحتى مع الاحتفاظ بأوراق النيم في المرتبة ، ستكون دائمًا خالية من البكتيريا.
استخدم الصودا الكاوية
عن قصد أو بغير علم ، أحيانًا تتسرب بقع الشاي وأحيانًا الماء على المراتب. لتنظيف هذه البقع ، يجب تناول الصودا الكاوية. للقيام بذلك ، قم برش الصودا الكاوية على بقعة المرتبة ونظفها بعد نصف ساعة. سوف تتألق المرتبة تمامًا.
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