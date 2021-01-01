فيلم كارتون إسرائيلي يكشف .. هل سيقاتل الجيش المصري إسرائيل؟ l فيديو

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كشف فيلم رسوم متحركة إسرائيلي المخاطر الكامنة على إسرائيل على الحدود الجنوبية مع مصر على الرغم من اتفاق السلام الموقع في كامب ديفيد عام 1979.



تحت عنوان "تسليم الأراضي المصرية في اتفاقيات السلام - إنجاز أم كارثة؟"، جاء مشروع التواصل الرقمي الإسرائيلي من خلال فيلم رسوم متحركة ليكشف المخاطر الكامنة على إسرائيل على الحدود الجنوبية مع مصر على الرغم من اتفاق السلام الموقع في كامب ديفيد عام 1979.



وتعامل مشروع التوعية الرقمية الإسرائيلي، وهو مشروع يعكف عليه كل من دورون تشوفا وآخرون مع نتائج اتفاقية السلام مع مصر، كما يهدف أيضًا إلى تقديم إجابة على أسئلة السياسة المتعلقة بتسليم الأراضي كما ظهرت مؤخرًا على الحدود البحرية مع لبنان وكذلك كما نشأت منذ تسليم سيناء وقطاع غزة والمستوطنات في شمال الضفة الغربية.

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وفقا المبادرين بالمشروع لموقع "كيبا" الإخباري الإسرائيلي: "هدفنا هو دفن فكرة تسليم الأراضي مقابل اتفاقيات سياسية على أساس أن الانفصال عن الأرض لا يؤدي إلا إلى الشهية بين أعدائنا ولا يجلب السلام والأمن الحقيقيين إلى الشعب اليهودي وإسرائيل ".وكجزء من المشروع، تم إنتاج فيديو رسوم متحركة يحاول الإجابة على سؤال عما إذا كان إخلاء سيناء في اتفاقية السلام مع مصر هو إنجاز غير مسبوق يجب تكراره في المزيد من النزاعات أو بدلاً من ذلك كارثة سياسية يمكن أن تكون عواقبها كارثية على إسرائيل.وقال القائمون على المشروع الإسرائيلي إنه في المستقبل و"بسبب أوكار الإرهاب التي تتعاظم على حدود إسرائيل وعلاقات القوة العسكرية التي تتطور وتتعاظم لدى الجيوش العربية وخاصة الجيش المصري على حساب إسرائيل في المناطق التي أخلتها إسرائيل في السابق قد يكون كارثيا على أمن إسرائيل مستقبلا".وبحسب منتجي المشروع: "هناك أساطير انتشرت في السنوات الأخيرة حول تداعيات اتفاقيات السلام ، كما بذلنا جهدًا في التعامل معها من أجل إعطاء الجمهور انعكاسًا للواقع المعقد في المناطق التي تم إخلاؤها.وأضافوا: "تناولنا في الفيديو الأول سؤالا هل لا يوجد خطر وجودي على إسرائيل أمام المصريين منذ إخلاء سيناء بسبب التفوق الجوي الإسرائيلي".بينما في الفيديو الثاني تم دحض الأسطورة هو انشغال بالفرضية الأساسية "إذا لم يقاتل المصريون لمدة 50 عامًا ، فلماذا يقاتلون مع إسرائيل مرة أخرى؟".الكولونيل متقاعد إيلي ديكال، رئيس المنطقة الجنوبية العسكرية سابقا هو ورئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات قدم النصح للمبادرين للمشروع أثناء العمل على مقاطع الفيديو.وقال ديكال: "معرفة غالبية الجمهور في إسرائيل بما في ذلك الباحثين الأكاديميين حول ما يحدث في مصر ضعيف، وهذا مذكور على وجه التحديد في وثيقة الملحق العسكري لاتفاقية السلام، وأن اتفاقية السلام تنص على ضرورة أن تكون شبه جزيرة سيناء خالية من قوات عسكرية مصرية وعلى الحدود الموازية لإسرائيل، ولا يعرف الجمهور حقيقة أن البنية التحتية العسكرية يتم بناؤها في سيناء وفي منطقة القناة ويحتفظ بها العديد من القوات العسكرية. وهكذا ، على سبيل المثال، منذ عام 2004 ، عدد المعابر والجسور فوق القناة تمت زيادتها بمختلف أنواعها بحوالي 1000? (من 6 معابر إلى 59)".وأضاف ديكال: "منذ تولي عبد الفتاح السيسي السلطة في مصر، كان الجيش المصري يسلح نفسه بشكل محموم بأفضل الأسلحة المنتجة في العالم اليوم".وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن ديكال منذ تقاعده من الخدمة الدائمة، واصل رصد ما يحدث في مصر في المجالين العسكري والاقتصادي ونشر عشرات المقالات والمحاضرات حول هذا الموضوع.