تنسيق رياض الأطفال.. قرارات عاجلة من التعليم بشأنه

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديرى إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على ضرورة الإنتهاء من أعمال تنسيق رياض الاطفال وتسكين التلاميذ طبقًا لعدد المتقدمين والأماكن المتاحة .
كما شددت وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بجاهزية القاعات الدراسية والعمل على وضع آلية للتحويلات بين المدارس، بالإضافة إلى الأعداد المتوقع قبولها بمرحلة رياض الأطفال بالتواصل مع الجهات المعنية وذلك استعدادًا للعام الدراسي القادم.
وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديرى إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية، برئاسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وبحضور فاطمة الزهراء عز الدين مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات.
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