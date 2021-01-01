تنسيق رياض الأطفال.. قرارات عاجلة من التعليم بشأنه

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديرى إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على ضرورة الإنتهاء من أعمال تنسيق رياض الاطفال وتسكين التلاميذ طبقًا لعدد المتقدمين والأماكن المتاحة .



كما شددت وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بجاهزية القاعات الدراسية والعمل على وضع آلية للتحويلات بين المدارس، بالإضافة إلى الأعداد المتوقع قبولها بمرحلة رياض الأطفال بالتواصل مع الجهات المعنية وذلك استعدادًا للعام الدراسي القادم.



وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديرى إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية، برئاسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وبحضور فاطمة الزهراء عز الدين مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات.

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في مستهل الاجتماع، رحب محمد عطية بالحضور ونقل إليهم تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موجهًا الشكر للسادة مديرى الإدارات التعليمية لتعاونهم وعملهم الدؤوب على حل مشكلات الميدان والعمل على تحسين العملية التعليمية.أكد رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات الحرص على الاهتمام بالمدارس الرسمية المتميزة للغات على مستوى الجمهورية، وتقديمها خدمة تعليمية متميزة للطلاب لتعود إلى سابق عهدها، والمساهمة في جعلها جاذبة للمعلمين، مشيرًا إلى أهمية تعاون وتكاتف الجميع خلال المرحلة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.وشدد رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات على وضع الحلول لسد العجز في أعداد المعلمين، وعمل تدريب تحويلي للسادة المعلمين الحاصلين علي مؤهلات دراسية أثناء العمل تؤهلهم للعمل كمعلمين للمواد الدراسية، والعمل بنظام التطوع، والعمل بآجر، والخدمة العامة كمقترح لسد العجز؛ وتشجيع المعلمين على الإلتزام بالتدريبات التي تعمل على رفع التنمية المهنية المستدامة لديهم.