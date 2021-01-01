مرتضى منصور يفتح النار علي حكم مباراة الأهلي وفاركو



مرتضى منصور مرتضى منصور

شن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هجوما حادا على طارق مجدي حكم مباراة الأهلي وفاركو (2-1 للأحمر)، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.



وقال مرتضى منصور : "طارق مجدي حكم مباراة الأهلي وفاركو، قام باحتساب وقت إضافي مدته 6 دقائق، واللعب استمر حتى الدقيقة 98، لذلك فهو حكم ظالم".



وأضاف: "طارق مجدي يحب الأهلي أكثر من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأحمر، إلى متى ستظل المجاملات وظلم الأندية الأخرى لمصلحة الأهلي؟".

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وتعجب مرتضى من هجوم صفحات جماهير الزمالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف على الكرة، رغم تحقيق الفوز على حرس الحدود برباعية أمس بالدوري.وأكمل: "بعض رموز الزمالك لا يقفون مع النادي، من ضمنهم مدحت عبد الهادي وسامي الشيشيني وحازم إمام وأيمن يونس وحسن شحاتة".وأتم: "عامر حسين عضو اتحاد الكرة، تحدث عن إمكانية تأجيل الدوري بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، هذا مرفوض وفي الأحلام فقط، ، لا يوجد تأجيل لمباريات الزمالك، والدوري سوف ينتهي في موعده".