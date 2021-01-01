مرتضى منصور يفتح النار علي حكم مباراة الأهلي وفاركو

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صورة الخبر: مرتضى منصور
مرتضى منصور

شن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هجوما حادا على طارق مجدي حكم مباراة الأهلي وفاركو (2-1 للأحمر)، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور : "طارق مجدي حكم مباراة الأهلي وفاركو، قام باحتساب وقت إضافي مدته 6 دقائق، واللعب استمر حتى الدقيقة 98، لذلك فهو حكم ظالم".

وأضاف: "طارق مجدي يحب الأهلي أكثر من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأحمر، إلى متى ستظل المجاملات وظلم الأندية الأخرى لمصلحة الأهلي؟".

وتعجب مرتضى من هجوم صفحات جماهير الزمالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف على الكرة، رغم تحقيق الفوز على حرس الحدود برباعية أمس بالدوري.

وأكمل: "بعض رموز الزمالك لا يقفون مع النادي، من ضمنهم مدحت عبد الهادي وسامي الشيشيني وحازم إمام وأيمن يونس وحسن شحاتة".

وأتم: "عامر حسين عضو اتحاد الكرة، تحدث عن إمكانية تأجيل الدوري بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، هذا مرفوض وفي الأحلام فقط، ، لا يوجد تأجيل لمباريات الزمالك، والدوري سوف ينتهي في موعده".

المصدر: elbalad

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