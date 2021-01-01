أسعار iphone 11 Pro Max في الكويت



iphone 11 Pro Max iphone 11 Pro Max

إذا كنت ترغب فى اقتناء جوال رائد بمواصفات جبارة يوفر لك أفضل تجربة استخدام على الإطلاق، لن يكون أمامك سوى وحش آبل الأحدث الذى تم إطلاقه في سبتمبر الماضي جوال iPhone 14 Pro Max.



تستطيع شراء جوال iPhone 14 Pro Max سعة 128 جيجابايت مقابل 450 دينارًا، وسعة 256 جيجابايت مقابل 469 دينارًا، بسعة 512 جيجابايت بسعر 583 دينارًا، سعة 1 تيرابايت سعره 709 دينارات.



جاء جوال iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف، كما تعمل بمجرد النظر إليها، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

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زودت "آبل" جوال iPhone 14 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A16 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت.أما تجهيز الكاميرا يطرح جوال iPhone 14 Pro Max كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتى 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتى 60 frame في الثانية.يحتوى جوال iPhone 14 Pro Max على بلوتوث 5.3، والاتصال اللاسلكي واي فاي 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 4323 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.تستطيع الحصول على جوال iPhone 14 Pro Max فى 4 ألوان هي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، البنفسجي الداكن.