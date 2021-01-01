توضح تسريبات ملحقات سلسلة Galaxy S23 القادمة من سامسونج



Galaxy S23 Galaxy S23

كشفت أحدث التسريبات عن الملحقات الرسمية لسلسلة هواتف Galaxy S23 القادمة، كما أوضحت التسريبات ألوان هاتف Galaxy S23 Ultra.



تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على سلسلة هواتف Galaxy S23، ولقد أوضحت أحدث التفاصيل التي جاءت عبر “Evan Blass” الإكسسوارات التي تتوفر لسلسلة Galaxy S23، حيث تقدم العملاق الكوري لهاتف Galaxy S23 Plus حافظة بتصميم شفاف “Clear Gadget”، مع حافظة جلدية باللون الأسود، أو البني، أو اللون الأخضر.



كما تتوفر حافظة بتصميم صلب باللون الأسود، وحافظات بتصميم من السيليكون بألوان الكريمي، والأخضر، والبنفسجي الفاتح، والأزرق Navy، والبرتقالي، وأيضاً اللون الأبيض والأسود.

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بينما تكشف القوائم عن أن هاتف Galaxy S23 تأتي باثنان من الإختيارات في التصميم الشفاف، مع حافظة بتصميم جلدي بثلاثة إختيارات في الألوان، وحافظة بتصميم صلب، إلى جانب حافظة بتصميم من السيليكون بألوان الأبيض أو الأسود.كما توفر سامسونج للهاتف حافظة “Smart View Wallet” بألوان البيج، والأسود، واللافندر، أيضاً لا تقدم سامسونج لهاتف Plus هذا الإختيار من الحافظات.من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بحافظة بتصميم شفاف، وحافظة جلدية بألوان الأسود، والبني، وأيضاً اللون الأخضر.كما يتوفر للهاتف حافظة بتصميم صلب باللون الأسود، وحافظات من السيليكون بألوان الكريمي، الأخضر، واللافندر، والأزرق، وأيضاً اللون البرتقالي.أيضاً كشفت التسريبات عن ألوان قلم S Pen الذي يتوفر بألوان الكريمي، الأخضر، واللافندر، وأيضاً اللون الأسود Phantom، على أن ينطلق هاتف Galaxy S23 Ultra بنفس ألوان القلم للأسواق.