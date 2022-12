تستعد Infinix لإطلاق جهاز Infinix Zero Book Ultra في السوق الهندي قريباً

Infinix Infinix

أكدت شركة Infinix على خططها لإطلاق جهاز Infinix Zero Book Ultra قريباً في السوق الهندي، على أن يضم الجيل 12 من معالجات إنتل.



عقدت شركة Infinix حدث اليوم للإعلان الرسمي عن هواتف Zero Ultra وZero 20 في السوق الهندي، ولقد شاركت أيضاً خلال الحدث إعلان تشويقي لجهاز Zero Book Ultra الذي ينطلق خلال الفترة القادمة في السوق الهندي.



من جانب أخر لم تكشف Infinix عن موعد محدد لإطلاق جهاز Zero Book Ultra في الهند، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الحدث القادم للشركة يعقد في يناير المقبل، ومن المتوقع أن تطلق الشركة أيضاً InBook X1 Slim وInBook X1 خلال الحدث.

ولقد أشارت Infinix في إعلانها التشويقي إلى أن جهاز Infinix Zero Book Ultra يأتي بمعالج Intel Core i9 من الجيل 12 من معالجات إنتل، على غرار النموذج الذي انطلق للأسواق العالمية، كما أكدت الشركة على أن هذا الإصدار سيتوفر بسعر منافس.ويتميز Zero Book Ultra بحجم 15.6 إنش وجودة عرض FHD، وسطوع 400 nit، كما تتميز لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية وتدعم ميزة مسح البصمة، كما يتميز الجهاز بإضاءة خلفية في المفصل، ويضم 4 من المكبرات الصوتية المصفوفة، واثنان من الميكروفونات.أيضاً إلى جانب معالج Core i9 يأتي الجهاز بكرت شاشة Intel Iris Xe مدمج، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD.كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 70Wh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ويضم منفذ USB-C، وDisplayPort، واثنان من منافذ USB 3.0، مع مدخل 3.5مم للسماعات.