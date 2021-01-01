مواصفات جهاز Honor Pad V8 Pro اللوحي المرتقب



Honor Pad V8 Pro Honor Pad V8 Pro

ينطلق حدث Honor القادم في 26 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن Honor 80 GT إلى جانب جهاز Honor Pad V8 Pro اللوحي، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن بعض تفاصيل مواصفات جهاز Pad V8 Pro قبل الإعلان المرتقب.



ولقد أشارت التسريبات إلى أن Honor Pad V8 Pro يأتي برقاقة معالج Dimensity 8100، لذا سيكون أول الأجهزة اللوحية التي تنطلق للأسواق برقاقة MediaTek.



من جانب أخر تدعم Honor هذا الإصدار من الأجهزة اللوحية بواجهة MagicOS 7.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، على أن تأتي البرمجيات بتخصيص أعلى يتوافق مع الشاشة الأكبر للجهاز اللوحي.

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ولقد ظهر جهاز Honor Pad V8 Pro في الإعلان الترويجي بتصميم مسطح في الإطارات الجانبية، كما يأتي بموصلات مغناطيسية في الغطاء الخلفي لدعم إتصال لوحة مفاتيح، أيضاً من المقرر أن يدعم الجهاز قلم stylus، كما يتوفر الجهاز باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والبرتقالي.أيضاً كشفت تسريبات جاءت من قوائم JD.com عن أن الجهاز اللوحي يتميز بحجم شاشة 12.6 إنش، ويدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.