تعلن Bose عن نظام الصوتيات الجديد لسيارة Volvo EX90

أعلنت Bose عن نظام الصوتيات الجديد لسيارة Volvo EX90 الذي يتميز بصوتيات متعددة الإتجاهات، وBassSync.
تعد سيارة Volvo EX90 أحد الإصدارات المرتقب إطلاقها للأسواق خلال الفترة القادمة، حيث تنافس في الفئة المميزة بين السيارات الكهربائية، كما تتضمن عدد من التقنيات الحديثة.
ولقد طور نظام الصوتيات في سيارة Volvo EX90 عبر شركة Bose، ويتضمن نظام الصوتيات عدد 14 من المكبرات الصوتية، كما يدعم نظام الصوتيات برامج “Bose Perceptual”.
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