تعلن Bose عن نظام الصوتيات الجديد لسيارة Volvo EX90

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت Bose عن نظام الصوتيات الجديد لسيارة Volvo EX90 الذي يتميز بصوتيات متعددة الإتجاهات، وBassSync.

تعد سيارة Volvo EX90 أحد الإصدارات المرتقب إطلاقها للأسواق خلال الفترة القادمة، حيث تنافس في الفئة المميزة بين السيارات الكهربائية، كما تتضمن عدد من التقنيات الحديثة.

ولقد طور نظام الصوتيات في سيارة Volvo EX90 عبر شركة Bose، ويتضمن نظام الصوتيات عدد 14 من المكبرات الصوتية، كما يدعم نظام الصوتيات برامج “Bose Perceptual”.

ويستهدف نظام الصوتيات المطور من Bose توجيه الصوتيات بكفاءة أعلى لكل مقعد في السيارة، لتعزيز جودة الصوتيات، كما تؤكد الشركة على أن الصوتيات ستكون متعددة الإتجاهات في السيارة.

ومن المقرر أن تدعم المكبرات آداء أفضل وأكثر دقة في الترددات المنخفضة للصوتيات وذلك بفضل تقنية BassSync التي تعمل مع AudioPilot 3 على خفض الضوضاء الخلفية.

يذكر أن سيارة EX90 الكهربائية تنطلق بعلامة Bose التجارية بشكل رسمي في خريف العام المقبل، لذا نترقب إنطلاق السيارة بشكل رسمي للأسواق لنتعرف على تفاصيل أكثر دقة حول نظام الصوتيات المقدم من Bose في السيارة.

المصدر: بوابه المتميز

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