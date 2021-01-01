تكشف Lenovo عن الجيل الثامن من أجهزة IdeaPad Slim 5 و5i

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كشفت شركة لينوفو عن تحديث جديد لأجهزة IdeaPad Slim 5 وIdeaPad Slim 5i التي تنطلق بتركيز على دعم المستخدم بحجم أكبر للشاشة، أو شاشة بأفضل جودة عرض.



ينطلق الجيل الثامن من أجهزة IdeaPad Slim 5 المتوسطة بإختيار بين شاشة OLED مميزة بحجم 14 إنش، أو إختيار أخر بحجم أكبر للشاشة 16 إنش لكن مع شاشة IPS LCD.



وتستبدل لينوفو الإصدارات السابقة من السلسلة التي جاءت بحجم شاشة 14 أو 15.6 إنش، إلا أن الإصدارات الجديدة تأتي بنفس الأبعاد 16:10 التي تقدم دعم جيد للمستخدم في المهام الإنتاجية والعمل.

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ويأتي IdeaPad Slim 5 بحجم 14 إنش في شاشة OLED، والتي تتميز بسطوع 400 nit، وتدعم تدرج لوني بتغطية بنسبة 100% من DCI-P3، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 2240 في 1400 بيكسل.من جانب يأتي الإصدار المميز بحجم 16 إنش بشاشة IPS LCD بنفس نسبة التغطية في الألوان المميزة للجهاز المميز بحجم 14 إنش، ويدعم أعلى نموذج سطوع 350 nit في الشاشة، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل.كما تأتي أجهزة Slim 5 الجديدة بكاميرات webcam مميزة بدقة 1080 بيكسل، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم شاشة 16 إنش بشكل خاص بغطاء لغلق المصراع لدعم المستخدم بخصوصية أعلى.وتقدم لينوفو الأجهزة بعدد من المنافذ تتضمن 4 من منافذ USB 3.2 Gen 1 والتي تنقسم إلى 2 من منافذ USB-C و2 من منافذ USB-A، كما تأتي الأجهزة بمنفذ HDMI 1.4b، وقارئ لبطاقة ذاكرة SD، ومقبس للصوتيات.أيضاً تنطلق أجهزة IdeaPads الجديدة بمعالجات AMD و إنتل، حيث تؤكد علامة “5i” على أن الجهاز يعمل بمعالج إنتل، ويدعم Wi-Fi 6E.ويمكن للمستخدم الإختيار بين معالجات AMD من Ryzen 7 (7730U)، أو 5 (7530U)، وأيضاً 3 (7330U) للإصدار المميز بحجم 16 إنش، على أن يتوفر بذاكرة عشوائية 8 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4، وسعة تخزين تبدأ من 256 جيجا بايت وصولاً إلى 1 تيرابايت في سعة M.2 PCIe SSD.من جانب أخر تأتي الأجهزة بكروت شاشة مدمجة، ونظام تشغيل Windows 11 Home، على أن تتوفر الأجهزة بسعر يبدأ من 650 دولار ويبدأ الشحن في مايو من عام 2023.ويأتي IdeaPad Slim 5i بحجم شاشة 16 إنش بسعر يبدأ من 750 دولار على أن يبدأ شحن الجهاز في شهر مايو، ويتوفر هذا الإصدار بإختيارات في الجيل 13 من معالجات إنتل التي تشمل Intel Core i5، أو Intel Core i7، وذاكرة تصل إلى 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وسعة تخزين من 256 إلى 1 تيرابايت في سعة SSD.ومن المقرر أن تتوفر الأجهزة الجديدة بألوان الرمادي والأزرق أو البنفسجي، على أن تتميز الأجهزة بإطار معدني.