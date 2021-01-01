تمنح غوغل مستخدمي Gmail ميزة انتظروها لسنوات

أعلنت غوغل أنها ستمنح مستخدمي Gmail ميزة ستجعل المراسلة أكثر أمانا وخصوصية.
وأشارت غوغل عبر مدونة لها على الإنترنت أن مستخدمي Gmail سيحصلون على ميزة "التشفير من طرف إلى طرف" بالنسبة للرسائل، أي أن رسائلهم ستكون مشفرة بالكامل، وسيستحيل الوصول إلى محتواها.
وأوضحت الشركة أن تشفير المحتوى سيتم في المتصفح الذي يستخدمه المستخدم مع الحواسب، أي قبل نقل البيانات أو تخزينها في عبر خدمات Google Drive، أي أنه سيكون من المستحيل تقريبا الوصول إلى تلك البيانات من قبل طرف ثالث أو حتى من قبل غوغل نفسها".
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