تمنح غوغل مستخدمي Gmail ميزة انتظروها لسنوات

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أعلنت غوغل أنها ستمنح مستخدمي Gmail ميزة ستجعل المراسلة أكثر أمانا وخصوصية.

وأشارت غوغل عبر مدونة لها على الإنترنت أن مستخدمي Gmail سيحصلون على ميزة "التشفير من طرف إلى طرف" بالنسبة للرسائل، أي أن رسائلهم ستكون مشفرة بالكامل، وسيستحيل الوصول إلى محتواها.

وأوضحت الشركة أن تشفير المحتوى سيتم في المتصفح الذي يستخدمه المستخدم مع الحواسب، أي قبل نقل البيانات أو تخزينها في عبر خدمات Google Drive، أي أنه سيكون من المستحيل تقريبا الوصول إلى تلك البيانات من قبل طرف ثالث أو حتى من قبل غوغل نفسها".

وقالت غوغل في المدونة "بهذه الطريقة لا يمكن لخوادم غوغل الوصول إلى مفاتيح تشفير بيانات العميل، أي أن الأخير يمكنه إنشاء محتوى ومشاركته وهو مطمئن على خصوصية بياناته".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة أتيحت من قبل لمستخدمي خدمات Google Drive، وتطبيقات Sheets و Docs و Slides، وكذلك لمستخدمي خدمات Google Meet للتواصل عبر الفيديو.

المصدر: روسيا اليوم

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