روابط فيسبوك وإنستجرام ممنوعة على تويتر..انتبه سيُحذف حسابك ..

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في تغريدة لحساب دعم تويتر أعلنت الشركة عن حذف الحسابات التي تستهدف الترويج لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، فيما يتضمن عدم إتاحة المحتوى ذي روابط وأسماء مستخدمين محددين بغرض الترويج.



في البيان أوضحت المنصة السماح بمشاركة المحتوى لكن دون استخدام روابط، ووفقًا لهذه السياسية، أصبح ممنوعًا مشاركة حتى الحسابات الشخصية من تطبيقات منافسة على تويتر، وعلى عكس السابق لم يعُد متاحًا كتابة تلك الروابط في الجزء التعريفي Bio على صفحات الحسابات الشخصية على تويتر.



فلا تقتصر السياسة الجديدة على مشاركة روابط حسابات المستخدمين فقط، بل تمتد لمنع نشر اسم المستخدم الخاص بروابط هذه الحسابات، وإلا سيتم اعتباره منشور مخالف لسياسة تويتر ، وقد يؤدي إلى حظر الحساب بالكامل.

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كذلك تكون نتيجة مخالفة هذه القاعدة، عدة عقوبات تبدأ من حذف التغريدات المخالفة، وتمتد للغلق المؤقت للحساب، ثم عقوبات تنل من الحساب نفسه لتؤدي لإغلاقه الدائم.المنصات الممنوع والمسموح مشاركتها على تويترفي توقيت منع روابط تطبيقات فيسبوك وإنستجرام، ماستودون وتروث سوشال وتريبل ونوستر وبوست، لم تُعلن الشركة عن أي حظر حول تطبيقات يوتيوب وتيك توك وتليجرام وويبو.الدفع مقابل الترويجحالة واحدة فقط أتاحت خلالها المنصة مشاركة الروابط، وهي عند التوجه للحملات الترويجية المدفوعة.أيضًا انتبهت الشركة لحيلة نشر الروابط عن طريق كتابتها بهذه الطريقة(instagram dot com) بدلاً من (instagram.com)، أدرجتها ضمن المشاركات الممنوعة.لكن أشار أيضاً بيان المنصة لإمكانية مشاركة المحتوى من خلال عمليات النشر التي تتناول نفس المحتوى على جميع المنصات بوقت واحد عبر المنصات Cross-Posting، فتنشر المحتوى بجميع المنصات بضغطة زر واحدة، لكن شرط أن يكون المحتوى ذاته على جميع المنصات بوقتٍ واحد.