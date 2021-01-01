تعلن شركة روسية عن بدء الاختبارات الجوية لصاروخ فضائي متعدد الاستخدامات

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

باشر معهد "سيبيريا" للبحوث العلمية في مجال الطيران بالاختبار الجوي للمرحلة المتعددة الاستخدامات في صاروخ "كريلولو- إس في" الفضائي الروسي ويخطط لاختتامه عام 2023.

أفاد بذلك رئيس المعهد، فلاديمير برسوك، في مؤتمر صحفي عقده في مكتب وكالة "تاس" الروسية.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن نموذجا تصميميا لصاروخ "كريلو – إس في" الفضائي الخفيف سيتم إطلاقه نهاية عام 2022.

وقال بَرسوك: "نعمل اليوم على تصميم صاروخ "كريلو – إس في" المتعدد الاستخدامات بالتعاون مع صندوق البحوث المستقبلية الواعدة. وهذا العمل له علاقة بالاختبارات الجوية لمرحلة الصاروخ المجنحة المتعددة الاستخدامات التي تعود إلى الأرض بعد إطلاقه. وسيستمر هذا العمل العامين الجاري والمقبل، ويفترض أن يُتوّج بهبوط مرحلة الصاروخ على الأرض أوتوماتيكيا".

يذكر أن المشروع التصميمي لمرحلة الصاروخ "كريلو – إس في" المتعدد الاستخدام تم إعداده وطرحه يوم 29 مايو عام 2019 في صندوق البحوث المستقبلية الواعدة. وتولى مكتب "ماسيشيف" للطيران آنذاك إعداد المشروع التصميمي.

وأوضحت مجلة "غوريزونت" التابعة لشركة الطائرات الموحدة أن الاختبار الجوي للصاروخ يقضي بإطلاق الصاروخ ووصوله ارتفاعا معيّنا حيث تفتح أجنحته ويشغّل محرّكه، الأمر الذي سيمكّن مرحلته الأولى من العودة والهبوط برفق على الأرض.

المصدر: روسيا اليوم

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