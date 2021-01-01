يحقق جوجل أعلى معدل بحث في تاريخه بكأس العالم 2022



جوجل جوجل

أعلى أرقامه القياسية حققها محرك بحث جوجل، بمعدل زحام لم تشهده الشركة منذ 25 عاما في ليلة نهائي كأس العالم 2022 في الثامن عشر من ديسمبر، بعد مباراة الأرجنتين وفرنسا المنتهية بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح.



قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل «سوندار بيتشاي» عبر تغريدة من حسابه الرسمي على منصة تويتر، إن خلال ليلة كأس العالم شهد محرك بحث جوجل أعلى معدل بحث في تاريخ الشركة منذ إنشائها من 25 عاما، خاصة بعد الإثارة التي مرت بها المباراة.



ورجح أن نسب البحث ازدادت لما أثارته المباراة من تغيرات سريعة حماسية فأثارت اهتمام جماهير كرة القدم من أنحاء العالم، خاصة لمعرفة نهاية مسيرة ميسي أفضل لاعبي بالعالم.

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بحث جوجل الصديق الأقرب دائمًامنذ بداية كأس العالم ومحرك بحث جوجل صديق الجميع، فامتدت المنافسات من يوم 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022، وخلال هذه الفترة كان جوجل المحور الرئيسي لمعرفة جميع المعلومات، من مواعيد المباريات، لنتائجها، للتحليل، وأماكن عرض البطولة للمشاهدة مع الأصدقاء، وحتى أخبار مشاهير الكرة وحفلات النهائي.خلال أطلق جوجل عدد من الخدمات الجديدة لتيسير مشاهدة البطولة على الجماهير، وأبرزها كان إرسال إشعارات للمستخدمين باستمرار وإمدادهم بكل ما هو جديد حول البطولة.بين أبرز الخدمات التي أطلقتها جوجل في كأس العالم كانت إتاحة متابعة أحدث تفاصيل البطولة، بالبحث عن «كأس العالم»، والضغط على رمز تنبيهي يرسل تشكيلات الفرق واللاعبين ومواعيد المباريات.كما أضاف حينها إمكانية تثبيت لوحة نتائج المباريات على الشاشة الرئيسية للهاتف عبر نظام أندرويد، مع مقياس احتمال الفوز أو الخسارة وتقييم أداء الفرق، ولحظات تسديد الأهداف. فضلًا عن معلومات تفصيلية حول المباريات مع تحليل المعطيات بناء على أداء اللاعبين، لتخمين احتمالية فوز الفرق أو خسارتها، ويستمر التقييم في التغيير طوال فترة المباريات.