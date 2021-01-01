زيادة جديدة على فولكس فاجن باسات 2022 في مصر



فولكس فاجن باسات فولكس فاجن باسات

باعتبارها وكيلا لسيارات فولكس فاجن في مصر، أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها باسات في السوق المصري، وبذلك أصبحت أسعار فئات موديل 2022 من السيارة كالتالي:



- فئة أولى من 990 ألف جنيه إلى مليون و150 ألف جنيه (زيادة 160 ألف جنيه).



- فئة ثانية من مليون و150 ألف جنيه إلى مليون و300 ألف جنيه (زيادة 150 ألف جنيه).

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ويحمل هذا الموديل من باسات محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).ومع هذا المحرك يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية تقريبا، وبسرعة قصوى 220 كم/ساعة، كما يتميز هذا المحرك بأنه اقتصادي في استهلاك الوقود، ويقدر متوسط استهلاكه للوقود بـ 5.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.وبالنسبة للتجهيزات التي يحملها هذا الموديل الجديد من باسات المتاحة محليا فهي كالتالي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام لمنع إدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- نظام الكتروني للتحكم في ثبات السيارة.- نظام مساعد للسائق لصعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مصابيح أمامية LED.- مرايات جانبية كهربائية.- تكييف هواء ثلاثي النطاق.- مقاعد أمامية قابلة لتعديل ارتفاعها.- نظام صوتي يضم 8 سماعات.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.- نظام ذكي لدخول السيارة بدون مفتاح.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- مصابيح أمامية LED بنظام توجيه أوتوماتيكي في المنعطفات.- مصابيح خلفية LED.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- فتحة سقف بانورامية.- نظام ملاحي GPS.- مقاعد جلدية.- نظام لعرض البيانات على مستوى الرأس أمام السائق.- مقاعد أمامية كهربائية بخاصية التسخين والتدليك.- سنسور خلفي.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.