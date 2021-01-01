بالفيديو : تجربة قيادة لسيارة GLC300e الهجينة من مرسيدس-بنز

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Auto Social الإنجليزية على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لسيارة GLC300e الهجينة من مرسيدس-بنز، وهي سيارة من فئة SUV وتتمتع بمدى طويل بفضل نظام الدفع الهجين المتطور الموجود بالسيارة.
جدير بالذكر أن هذه القناة الإنجليزية على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهد الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من مرسيدس-بنز GLC300e الهجينة وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
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