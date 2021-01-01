تكشف دونغ فينج الصينية عن شاحنة كهربائية منافسة لهمر بقوة 1000 حصان



دونغ فينج الصينية دونغ فينج الصينية

مع تطور صناعة السيارات الكهربائية الصينية تستعد شركة دونج فينج لمنافسة جي ام سي همر الكهربائية، حيث تمتلك العلامة التجارية منغشي والتي تشتهر بالمركبات الصينية المشابهة لشاحنات همر على مدار الأجيال السابقة، ولكن بعد انتقال همر للشاحنات الكهربائية تستعد منغشي لمواجهتها مجدداً بشاحنة كهربائية فائقة.



لتكشف شركة منغشي عن الشاحنة الاختبارية M-Terrain الكهربائية بالكامل لمنافسة جي ام سي همر الجديدة، حيث تعتمد على منظومة حركة بـ 4 محركات كهربائية تولد قوة مجتمعة تصل إلى 1,000 حصان، وتزعم العلامة الصينية إلى إنتاج السيارة 16 ألف نيوتن متر من عزم الدوران، ولكن يرجح أن هذا عزم دوران لحظي عند تعلق السيارة بالطرق الوعرة.



تقدم منغشي شاحنتها الكهربائية ببطارية بسعة 140 كيلووات في الساعة للنسخة رباعية المحركات لتحقق مدى حركة يصل إلى 500 كيلومتر، وتتسارع من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 4.2 ثانية، بالإضافة إلى وجود نسخة تعتمد على محرك كهربائي أصغر لزيادة نطاق الحركة مع بطارية 66 كيلووات في الساعة لتتمكن من تحقيق مدى يصل إلى 800 كيلو متر.

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ظهرت منغشي M-Terrain الكهربائية بمجموعة من الصور التجسسية والتي تشير إلى إطلاق سيارة الدفع الرباعي بتصميم مشابه للسيارة الاختبارية بالخطوط التصميمية الحادة مع مصابيح LED بتصميم فريد يندمج مع هيكل السيارة، وتظهر أيضاً السيارة بمقصورة قيادة بتصميم حديث مع تفاصيل تصميمية حادة و شاشة وسطية كبيرة.تشير التقارير الصينية إلى إطلاق النسخة الإنتاجية في وقت لاحق من عام 2023 في الصين، ولا توجد معلومات بالوقت الحالي عن إطلاقها بأسواق دولية أخرى.