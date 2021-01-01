تزيح جنرال موتورز النقاب عن بويك الكترا 2023 كروس أوفر الجديدة كلياً

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كشفت بويك النقاب عن الكترا E5 الجديدة كلياً للمرة الأولى في الصين، والتي تُعد كروس أوفر متوسطة الحجم بخمسة مقاعد، وتعتمد على لغة التصميم الجديدة للعلامة الأمريكية بالتعاون مع شركة سايك الصينية.



تقدم بويك بتصميم حديث يعتمد على مظهر رياضي حديث مع مصابيح أمامية نحيفة بمنظومة إضاءة LED، مع مصابيح إضاءة رئيسية مثبتة بالمصد الأمامي حيث تظهر الشبكة الأمامية الكبيرة بتصميم مغلق وقطع من الكروم.



عند النظر على التصميم الجانبي تظهر العجلات الرياضية بقياس 20 إنش مع منفذ شحن أعلى العجلة الأمامية بتصميم مدمج بأقواس العجلات، وتظهر مقابض الأبواب الكهربائية المدمجة بالهيكل مع خطوط انسيابية، وصولاً للمقطع الخلفي حيث تظهر المصابيح الخلفية بتصميم شريطي بمنظومة إضاءة LED مع شعار بويك المُحدث.

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أبعاد ومواصفات بويك الكترا E5 الجديدة كلياًلم تكشف شركة بويك عن العديد من التفاصيل حيث اكتفت بالتصميم الخارجي والأبعاد الفنية للسيارة، والتي تقدم بطول 4,892 مم، مع عرض 1,905 مم، وارتفاع 1,566 مع قاعدة عجلات طويلة بقياس 2,954 مم، ولم تكشف عن تصميم مقصورة القيادة والمواصفات التفصيلية.وفقاً للتسريبات السابقة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية التي كشفت عن صور السيارة والأبعاد الفنية المطابقة لمواصفات بويك الكترا E5 بعد الكشف الرسمي، سوف تحصل السيارة على منظومة حركة كهربائية تولد قوة 245 حصان، وتشير بويك أن السيارة سوف تنطلق رسمياً بالسوق الصينية في النصف الأول من عام 2023 مع باقي المواصفات التفصيلية.