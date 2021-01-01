تزيح جنرال موتورز النقاب عن بويك الكترا 2023 كروس أوفر الجديدة كلياً

كشفت بويك النقاب عن الكترا E5 الجديدة كلياً للمرة الأولى في الصين، والتي تُعد كروس أوفر متوسطة الحجم بخمسة مقاعد، وتعتمد على لغة التصميم الجديدة للعلامة الأمريكية بالتعاون مع شركة سايك الصينية.
تقدم بويك بتصميم حديث يعتمد على مظهر رياضي حديث مع مصابيح أمامية نحيفة بمنظومة إضاءة LED، مع مصابيح إضاءة رئيسية مثبتة بالمصد الأمامي حيث تظهر الشبكة الأمامية الكبيرة بتصميم مغلق وقطع من الكروم.
عند النظر على التصميم الجانبي تظهر العجلات الرياضية بقياس 20 إنش مع منفذ شحن أعلى العجلة الأمامية بتصميم مدمج بأقواس العجلات، وتظهر مقابض الأبواب الكهربائية المدمجة بالهيكل مع خطوط انسيابية، وصولاً للمقطع الخلفي حيث تظهر المصابيح الخلفية بتصميم شريطي بمنظومة إضاءة LED مع شعار بويك المُحدث.
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