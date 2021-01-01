تسلم بوجاتي النسخة العاشرة والأخيرة من سيارة شنتوديتشي الحصرية بسعر 33 مليون ريال



بوجاتي بوجاتي

سلمت بوجاتي سيارة شنتوديتشي الرياضية العاشرة والأخيرة لمالكها، حيث أعلنت بوجاتي في وقت سابق عن إطلاقها لـ 10 نسخ فقط من شنتوديتشي لتكريم طراز EB110 الكلاسيكي، وبدأت الشركة بتسليم السيارة الحصرية منذ 3 أشهر لتنتهي الآن رسمياً من تسليم كافة النسخ.



قدمت شنتوديتشي تكريماً لبوجاتي EB110 الكلاسيكية على الهيكل الخاص بطراز شيرون مع محرك W16 الشهير، وتميزت هذه السيارة بتصميم خارجي مستوحى بالكامل من السيارة الكلاسيكية، لكن مع تصميم حديث مع منظومة إضاءة أمامية LED، وصولاً حتى الجناح الخلفي الكبير مع مصابيح بتصميم مستقبلي فريد.



تتميز النسخة الأخيرة من بوجاتي شنتوديتشي المصنعة يدوياً بالكامل، بإطلاقها باللون الأبيض مع لمسات من ألياف الكاربون المكشوفة مع لمسات باللون الأزرق الفاتح كما يظهر بوضوح أيضاً بمقصورة القيادة من خارج السيارة، ويظهر التصميم الداخلي باللون الأزرق الفاتح من الجلد الفاخر بتصميم رياضي.

قد يعجبك أيضا...

تقدم السيارة بمحرك W16 بسعة 8.0 لتر مزود بشواحن توربينيه رباعية، يولد قوة 1,600 حصان، لتتسارع شنتوديتشي من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 2.4 ثانية وصولاً لسرعة قصوى 380 كم/ ساعة، وتتميز السيارة بوزنها الأخف بـ 20 كيلوجرام مقارنة بـ شيرون مع نظام تعليق رياضي مختلف وتعديلات ديناميكية أكثر كفاءة.قدمت بوجاتي شنتوديتشي بسعر يبدأ من 8.8 مليون دولار (33 مليون ريال)، وبعد الانتهاء من تسليم كافة النسخ سوف تركز شركة بوجاتي على تجميع النسخ المتبقية من شيرون والتي بقي منها أقل من 100 نسخة من إجمالي 500 نسخة، والانتهاء أيضاً من الطرازات الأخرى للاستعداد للإطلاق محرك جديد هجين وفقاً للتصريحات السابقة لرئيس شركة بوجاتي-ريماك.