تسلم بوجاتي النسخة العاشرة والأخيرة من سيارة شنتوديتشي الحصرية بسعر 33 مليون ريال

سلمت بوجاتي سيارة شنتوديتشي الرياضية العاشرة والأخيرة لمالكها، حيث أعلنت بوجاتي في وقت سابق عن إطلاقها لـ 10 نسخ فقط من شنتوديتشي لتكريم طراز EB110 الكلاسيكي، وبدأت الشركة بتسليم السيارة الحصرية منذ 3 أشهر لتنتهي الآن رسمياً من تسليم كافة النسخ.
قدمت شنتوديتشي تكريماً لبوجاتي EB110 الكلاسيكية على الهيكل الخاص بطراز شيرون مع محرك W16 الشهير، وتميزت هذه السيارة بتصميم خارجي مستوحى بالكامل من السيارة الكلاسيكية، لكن مع تصميم حديث مع منظومة إضاءة أمامية LED، وصولاً حتى الجناح الخلفي الكبير مع مصابيح بتصميم مستقبلي فريد.
تتميز النسخة الأخيرة من بوجاتي شنتوديتشي المصنعة يدوياً بالكامل، بإطلاقها باللون الأبيض مع لمسات من ألياف الكاربون المكشوفة مع لمسات باللون الأزرق الفاتح كما يظهر بوضوح أيضاً بمقصورة القيادة من خارج السيارة، ويظهر التصميم الداخلي باللون الأزرق الفاتح من الجلد الفاخر بتصميم رياضي.
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