سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

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سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بعد أن شهد تذبذب شهد أمس الثلاثاء ما بين صعود وهبوط.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 21 ديمسبر 2022 في مصر، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أيضا سعر الدولار وباقي العملات مقابل الجنيه المصري إلى جانب أسعار السلع.

سعر الذهب اليوم
وقال المستشار ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن سعر الذهب سيشهد استقرار خلال الفترة القادمة.

وعن طرح الذهب في بورضة السلع، أشار إلى أن الهدف من طرح الذهب فى البورصة، يعتبر مطلبا أساسيا لصناعة الذهب فى مصر، وأنه فى الستينيات كان الذهب و القطن والبصل فى البورصة السلعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
سعر الذهب عيار 24 بيع 1,966 شراء 1,989
سعر الذهب عيار 22 بيع 1,802 شراء 1,823
سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,720 شراء 1,740
سعر الذهب عيار 18 بيع 1,474 شراء 1,491
سعر الذهب عيار 14 بيع 1,147 شراء 1,160
سعر الذهب عيار 12 بيع 983 شراء 994
سعر أونصة الذهب اليوم بيع 61,134 شراء 61,845
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 13,760 شراء 13,920
سعر كيلو الذهب بيع 1,965,714 شراء 1,988,571

المصدر: صدى البلد

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