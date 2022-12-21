سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بعد أن شهد تذبذب شهد أمس الثلاثاء ما بين صعود وهبوط.
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 21 ديمسبر 2022 في مصر، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أيضا سعر الدولار وباقي العملات مقابل الجنيه المصري إلى جانب أسعار السلع.
سعر الذهب اليوم
وقال المستشار ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن سعر الذهب سيشهد استقرار خلال الفترة القادمة.
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