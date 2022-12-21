سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022



سعر الذهب سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بعد أن شهد تذبذب شهد أمس الثلاثاء ما بين صعود وهبوط.



ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 21 ديمسبر 2022 في مصر، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أيضا سعر الدولار وباقي العملات مقابل الجنيه المصري إلى جانب أسعار السلع.



سعر الذهب اليوم

وقال المستشار ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن سعر الذهب سيشهد استقرار خلال الفترة القادمة.

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وعن طرح الذهب في بورضة السلع، أشار إلى أن الهدف من طرح الذهب فى البورصة، يعتبر مطلبا أساسيا لصناعة الذهب فى مصر، وأنه فى الستينيات كان الذهب و القطن والبصل فى البورصة السلعية.الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصريسعر الذهب عيار 24 بيع 1,966 شراء 1,989سعر الذهب عيار 22 بيع 1,802 شراء 1,823سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,720 شراء 1,740سعر الذهب عيار 18 بيع 1,474 شراء 1,491سعر الذهب عيار 14 بيع 1,147 شراء 1,160سعر الذهب عيار 12 بيع 983 شراء 994سعر أونصة الذهب اليوم بيع 61,134 شراء 61,845سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 13,760 شراء 13,920سعر كيلو الذهب بيع 1,965,714 شراء 1,988,571