بدء تطوير روبوت لتسلق الجدران

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روبوت لتسلق الجدران

الخوف من سيطرة الروبوتات القاتلة على الحضارة البشرية هو خطوة أقرب إلى الواقع مع كلب آلي جديد يتسلق الجدران ويعبر السقوف.

تم تطوير روبوت MARVEL رباعي الأرجل ، الذي تم تطويره في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا ، بأقدام مغناطيسية تمغنط وتزيل المغناطيسية عند الطلب.

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يسمح التبديل بين الإعدادين للإنسان الآلي بإبقاء قدم واحدة متصلة بالحائط أو بالسقف بينما يحرر الأخرى إلى النقطة التالية.
صمم الباحث الروبوت للمساعدة في إصلاح الجسور والخزانات الصناعية والمباني

يزن حوالي 18 رطلاً ويمكنه حمل ما يصل إلى ستة أرطال من البضائع على ظهره، قادرة على العمل بدون حبل.

في التجارب ، كان MARVEL قادرًا على سحب أربعة أرطال على الجدران وسبعة أرطال عبر السقف.

جاء في الدراسة أن " MARVEL المحتمل هو فحص المواقع الصناعية، مثل المباني ذات الهياكل الفولاذية أو الجسور أو السفن أو صهاريج التخزين".

تتضمن هذه المواقع حتمًا مهام على ارتفاعات عالية أو أماكن ضيقة ، مثل فحص الجسور الفولاذية أو منصات اللحام في أحواض بناء السفن، والتي يمكن أن تكون خطرة على العمال البشريين.

اختبر الباحثون أيضًا MARVEL على خزان صناعي مصنوع من الفولاذ مع وجود بقع سميكة من الألم لمعرفة كيف سيتفاعل الروبوت.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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