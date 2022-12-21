المالية: القضاء على فيروس «سي» تجربة مصرية رائدة محل تقدير دولي



الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القضاء على فيروس «سى» بالمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» تجربة مصرية رائدة ستظل محل تقدير دولي.



وأضاف الوزير، في مشاركته بجلسة حوارية بعنوان: «تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي»، خلال المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بالقاهرة، أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والضغوط الهائلة التي تفرضها على موازنات الدول بما فيها مصر، لن تعرقل مسيرتنا في زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم.



وأوضح الوزير، أننا حريصون على تقديم رعاية صحية بأعلى جودة وتكلفة مناسبة تنال رضاء المواطنين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص شريك أصيل في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة «التأمين الصحي الشامل»، التي توفر أسعارًا تنافسية جاذبة من خلال لجنة «التسعير»، التي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص.