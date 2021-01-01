تعرفي مع لهلوبة على 5 اسباب للاكتئاب لا علاقة لهم بالنفسية، الاكتئاب يُطلق عليه مرض العصر وذلك لأن أغلبية الناس اليوم عندما يشعرون ببعض الضيق يقولون أنهم مكتئبون، ولكن الاكتئاب الحقيقي هو مرض يعتبر بنسبة كبيرة عضوي قبل أن يكون نفسي ولذلك له أسباب عضوية قبل النفسية فهو مرض مركب ومعقد يعتمد على الكثير من العناصر لكي يتحقق، وفي هذا الموضوع نستعرض أسباب الاكتئاب العضوية البعيد عن النفسية.
1- كيمياء المخ:
عندما يصاب الشخص بالاكتئاب يحدث تغيير في كيمياء المخ وهذا ما يطلق عليه الخبراء "خلل في التوازن الكيميائي"، فالمخ يعتمد على بعض العناصر الكيميائية بالفعل لكي يحافظ على التوازن العصبي وتوصي الإشارات لمختلف أعضاء الجسم، بعض هذه المواد مسؤولة عن الحالة المزاجية فعند الاكتئاب تفرز بكمية قليلة، ويمكن أن تفرز قليلًا بسبب الضغط العصبي وبعض العقاقير والمشروبات الكحولية.
2- التغير هرموني:
هناك بعض الحالات الصحية التي تسبب خلل أو تغير في الهرمونات وتغيير الهرمونات مرتبط بشكل كبير بالحالة المزاجية، من هذه الحالات المرضية المؤثرة: مشاكل الغدة الدرقية خاصة زيادة افراز هرمون الغدة الدرقية يسبب الاكتئاب، إذا قام المريض بالكشف وتشخيص عن مثل هذه الأمراض مبكرًا فإن الاكتئاب يزول بزوال السبب واستقرار الهرمونات، كما أن النضج بعد المراهقة وخلالها يسبب الاكتئاب نتيجة تغيير معدلات الهرمونات في جسم الإنسان.
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