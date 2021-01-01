

الاكتئاب الاكتئاب

تعرفي مع لهلوبة على 5 اسباب للاكتئاب لا علاقة لهم بالنفسية، الاكتئاب يُطلق عليه مرض العصر وذلك لأن أغلبية الناس اليوم عندما يشعرون ببعض الضيق يقولون أنهم مكتئبون، ولكن الاكتئاب الحقيقي هو مرض يعتبر بنسبة كبيرة عضوي قبل أن يكون نفسي ولذلك له أسباب عضوية قبل النفسية فهو مرض مركب ومعقد يعتمد على الكثير من العناصر لكي يتحقق، وفي هذا الموضوع نستعرض أسباب الاكتئاب العضوية البعيد عن النفسية.



1- كيمياء المخ:

عندما يصاب الشخص بالاكتئاب يحدث تغيير في كيمياء المخ وهذا ما يطلق عليه الخبراء "خلل في التوازن الكيميائي"، فالمخ يعتمد على بعض العناصر الكيميائية بالفعل لكي يحافظ على التوازن العصبي وتوصي الإشارات لمختلف أعضاء الجسم، بعض هذه المواد مسؤولة عن الحالة المزاجية فعند الاكتئاب تفرز بكمية قليلة، ويمكن أن تفرز قليلًا بسبب الضغط العصبي وبعض العقاقير والمشروبات الكحولية.



2- التغير هرموني:

هناك بعض الحالات الصحية التي تسبب خلل أو تغير في الهرمونات وتغيير الهرمونات مرتبط بشكل كبير بالحالة المزاجية، من هذه الحالات المرضية المؤثرة: مشاكل الغدة الدرقية خاصة زيادة افراز هرمون الغدة الدرقية يسبب الاكتئاب، إذا قام المريض بالكشف وتشخيص عن مثل هذه الأمراض مبكرًا فإن الاكتئاب يزول بزوال السبب واستقرار الهرمونات، كما أن النضج بعد المراهقة وخلالها يسبب الاكتئاب نتيجة تغيير معدلات الهرمونات في جسم الإنسان.

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3- الجينات:نعم الاكتئاب له علاقة بالجينات ويمكن أن يصبح مشكلة حقيقية تهدد النسل إذا كان للعائلة تاريخ مرضي في الاكتئاب، فبعض الأشخاص يرثون الاكتئاب عن أهلهم أو على الأقل يصبحون أكثر عرضة للإصابة به، ولكن بالطبع ليس كل من له تاريخ مرضي بالاكتئاب في العائلة لابد أن يصاب به أيضًا، كما لا يعفي عدم وجود جينات الاكتئاب بعض الأشخاص من الإصابة بالمرض.4- الضوء ومواسم السنة الأربعة:قد تكوني سمعتي عن الاكتئاب الموسمي أو اكتئاب الشتاء، هذه ليست أسطورة بل بالفعل التعرض للضوء وتغيير المواسم يتلاعب بكيمياء المخ لذلك عليكِ الانتباه في فصل الصيف تحديدًا فمادتي "السيروتونين" والميلاتونين" مسؤولتين عن تنظيم دائرة نوم واستيقاظ الإنسان وفي الشتاء مع قصر النهار وطول الليل يزيد افرازهما أما في الشتاء وانعكاس اليوم يتغير هذا الإفراز وبالتالي يصاب الشخص بالاكتئاب لفترة حتى تعود تلك المواد لمنسوبها الطبيعي.5- الأحداث الجارية:يعتبر هذا السبب من أهم والأكثر تأثيرًا في الإصابة بالاكتئاب فالحوادث الكبيرة مثل وفاة شخص عزيز أو الفقد عمومًا لحبيب أو وظيفة وغيرهم من أحداث صادمة تسبب الاكتئاب بشكل كبير، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يمرون بمثل هذه الأحداث دون الإصابة بالاكتئاب.