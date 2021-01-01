دراسة توضح : تناول أكواب الشاي يوميًا يساهم في خفض ضغط الدم

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يعد ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة إلى حد ما يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى حالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهذا لأنه يضع ضغطًا إضافيًا على أعضاء مثل القلب والدماغ.



من المعروف على نطاق واسع أن النظام الغذائي هو أحد العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير على ضغط الدم.



وبحسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية، أن استهلاك الكثير من الملح على وجه التحديد يرفع ضغط الدم بشكل كبير لأنه يجعل الجسم يحتفظ بالماء، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية. لذلك، يمكن أن يؤدي إجراء تغييرات على نظامك الغذائي إلى تقليل المخاطر أو تقليل الآثار الجانبية لارتفاع ضغط الدم.

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قامت الورقة المنشورة في Advances in Nutrition بتحليل 157 تجربة موجودة و 15 دراسة حول تأثير flavan-3-ols على الجسم، ووجد أن استهلاك 400-600 ملليجرام في اليوم كان الكمية المثلى.وقالت الدراسة: "علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد زيادة استهلاك النظام الغذائي الفلافان-3-ols في تحسين ضغط الدم وتركيزات الكوليسترول وسكر الدم ".أوصت الدراسة بما يلي كمصادر جيدة للفلافان -3- ols: (شاي، تفاح، التوت، كاكاو)، حيث يحتوي كوب واحد من الشاي على 160 مجم تقريبًا من فلافان -3 أول ، مما يعني أن ثلاثة أكواب ستكون كافية لتلبية الكمية اليومية الموصى بها.تقول أخصائية التغذية، الدكتورة كاري روكستون: "هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يُوصى فيها بما يسمى غير المغذيات. علاوة على ذلك ، تهدف التوصية إلى تحسين صحتنا فعليًا بدلاً من مجرد إبقاء النقص بعيدًا ، وأفضل جزء هو أنه يمكننا تحقيق هذا الهدف ببساطة من خلال الاستمتاع ببضعة أكواب من الشاي".أوضح الكيميائي والباحث الدكتور تيم بوند: "وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علم الأدوية القلبية الوعائية ، تعمل مركبات الفلافونويد على تحسين أداء الأوعية الدموية - وتسمى"وظيفة البطانة "- مما يساعد على التحكم في ضغط الدم".من خلال هذا الإجراء ، يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالفلافونويد مثل الشاي والتوت والتفاح في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.لذلك فإن الشاي ، بمحتواه الغني من الفلافونويد ، هو جزء مهم من النظام الغذائي الأمثل ، خاصة لصحة القلب، كما أنه يوفر ترطيبًا صحيًا ".واستكشفت دراسة أخرى ، نُشرت في Molecular Nutrition and Food Research في عام 2008 ، مضادات الأكسدة ، ومضادات السرطان ، وحماية القلب ، ومضادات الجراثيم ، والفيروسات ، وخصائص حماية الدماغ من فئة البوليفينول الفرعية.وأضاف الدكتور بوند: "يمكن للناس في بعض الأحيان التغاضي عن القوة الحقيقية للبوليفينول مثل فلافان 3-أولس من خلال وصفها ، ربما بشكل مبسط للغاية ، بأنها مضادات الأكسدة".وتابع: "ومع ذلك ، تستمر الأبحاث المتزايدة في إظهار فوائد تناول الفلافان -3 الطبيعي عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2".