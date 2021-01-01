أطعمة تمنع زيادة الوزن المفاجئة بعد سن الـ50..الخضروات الورقية الأبرز..

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مع التقدم في السن، يعاني الكثير من زيادة كبيرة في الوزن، وقد يحدث العديد من المشاكل الصحية الأكثر وضوحاً بعد سن الخمسين، مثل انخفاض مستويات هرمون الأستروجين وانخفاض كتلة العضلات وانخفاض التمثيل الغذائي في زيادة الوزن لدى النساء مع تقدم العمر.



الجبن القريش



وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، من المهم إعطاء الجسم دفعة كافية من الكالسيوم والبروتين للحفاظ على صحة العظام وقوة العضلات، ويمكن أن يكون البديل الصحي لهذا هو الجبن، وهو مصدر كبير لبروتين مصل اللبن الذي يساعد في تخليق بروتين العضلات بشكل أفضل. ووفقًا للخبراء، فإن إضافة مصدر صحي للبروتين مثل الجبن القريش قد يمنع وكذلك يحمي من فقدان العظام لدى النساء بعد سن اليأس.

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المكسرات والبذوريمكن أن يساعد تناول حفنة من المكسرات والبذور كوجبات خفيفة في منتصف الوجبة في تعزيز المناعة وتحسين حركة الأمعاء والحفاظ على صحة القلب وتعزيز المهارات المعرفية. وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ميشيجان ، فقد لوحظ أن المكسرات مثل الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا تحتوي على دهون أوميج-ا 3 ، والتي يتم تحويلها أيضًا إلى حمض إيكوسابنتاينويك و حمض الدوكوساهيكسانويك أوميجا 3 الدهنية الأحماض التي تساعد في حماية صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.مأكولات بحريةيمكن أن يكون تناول المأكولات البحرية بعد الخمسينيات طريقة رائعة لمنح جسمك بعض البروتين الصحي، وتعد الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والتراوت مصدرًا جيدًا لأحماض فيتامين ب 12 أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في تحسين المهارات المعرفية ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وتعزيز تجديد الخلايا والأنسجة وتحسين المناعة بشكل عام وتوفير الشبع ، مما يساعد في إدارة أفضل للأنسولين وفقدان الوزن.الخضروات الورقيةيمكن أن تساعد إضافة الخضروات الورقية قليلة الدسم إلى النظام الغذائي اليومي بعد الخمسينيات من العمر في توفير دفعة صحية من العناصر الغذائية للجسم.الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والجرجير والبروكلي ليست غنية بالألياف والمعادن فحسب ، بل إنها محملة أيضًا بمركبات نباتية تساعد في تحسين أداء الجهاز الهضمي ، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتساعد في تحسين أداء الجهاز الهضمي.ثمار الحمضياتيمكن أن تساعد إضافة فاكهة أو اثنتين في يوم ما بعد الخمسينيات في تحسين إدارة الصحة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستويات مضادات الأكسدة في ثمار الحمضيات التي تساعد في إدارة الوزن بشكل أفضل، وتحسين مقاومة الأنسولين، وتعزيز المناعة، وتسريع معدل الأيض. بصرف النظر عن ذلك، فهو يساعد أيضًا في تجديد الخلايا بشكل أفضل ويقلل من علامات الشيخوخة على الجلد.