مكوّن غذائي شائع يخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة بسرعة لا تتوقعينها

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يمكن أن تساعد إضافة الثوم إلى وجباتك على خفض نسبة الكوليسترول، فهو يحتوي على مضادات أكسدة قوية يمكن أن تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.



ووفقا لموقع express.co.uk ارتفاع نسبة الكوليسترول إذا تركت دون علاج يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة وذلك لأن الكوليسترول يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى انسدادها.



يمكن أن تزيد هذه العوائق من خطر إصابتك بأمراض مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية .

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لذلك ، فإن الحفاظ على نسبة الكوليسترول منخفضة أمر بالغ الأهمية.من المعروف على نطاق واسع أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون هو سبب شائع لارتفاع نسبة الكوليسترول - وتسمى أيضًا فرط كوليسترول الدم.فوائد الثومعلى وجه الخصوص ، ينصح الأطباء بتناول أقل قدر ممكن من الدهون المشبعة للحفاظ على انخفاض مستويات الكوليسترول ويمكن أن يساعد تناول الثوم في خفض مستويات الكوليسترول ومع ذلك ، هناك أيضًا أطعمة يمكن أن يكون لها تأثير معاكس.قال أحد الأطباء لموقع Express.co.uk ، أن الثوم هو أحد هذه الأطعمة فهو يحتوي على مادة الأليسين ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي لها خصائص مخفضة للدهون.يُعتقد أن استهلاك نصف إلى فص واحد من الثوم يوميًا يخفض نسبة الكوليسترول بنسبة 10 بالمائة" فهو قد يقلل من امتصاص الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم.للثوم أيضًا تأثيرات محددة على وظائف الكبد لزيادة إفراز حمض الصفراء ، مما يساعد على تكسير وإفراز الكوليسترول