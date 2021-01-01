ضابط أمريكي سابق .. يكشف تفاصيل مخطط تعده واشنطن للإطاحة بزيلينسكي l فيديو

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صورة الخبر: زيلينسكي
زيلينسكي

صرح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن واشنطن تخطط للإطاحة بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وتعيين القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، مكانه.

وأوضح ريتر، في مقابلة مع قناة Judging Freedom، أن الولايات المتحدة معجبة بـ "الكاريزما"، والكفاءة القيادية التي يتميز بها زالوجني عن زيلينسكي، وترى فيه الرئيس المستقبلي المناسب لأوكرانيا.

وأشار، إلى أن وسائل الإعلام الغربية، تروج بشكل ملحوظ لشخصية القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، وأن زيلينسكي يفقد زمام الأمور تدريجيا، وأن أيامه كرئيس لأوكرانيا باتت معدودة.

وخلص، إلى أن الجنرال زالوجني هو الشخص الذي يمتلك القدرة على التفاوض مع موسكو، عند نهاية العمليات العسكرية، وهو من سيقرر مستقبل ومصير كييف.



المصدر: نوفوستي

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