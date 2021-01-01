بعد الفوز علي حرس الحدود .. فيريرا يعلق علي مشكلة أمام عاشور



فيريرا فيريرا

تحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فوز الفريق على نظيره حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على نظيره حرس الحدود، بأربعة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من جولات بطولة الدوري الممتاز.



فيريرا: مباراة اليوم لا ترضينا

وقال جوسفالدو فيريرا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لسنا في أفضل حالاتنا، ولدينا لاعبون جدد، وأحيانا نقدم مستوى مميزًا وأحيانا نحقق الفوز من غير معاناة، وأمامنا وقت من أجل الوصول لما نريده ولفهم اللاعبين طريقتنا.

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وأضاف جوسفالدو فيريرا: تسلسل المباريات وضغط المباريات مهم، ونقوم بالتدوير بين اللاعبين واستشفاء جيد من أجل استكمال المباريات، وبيننا وبين متصدر الدوري نقطتين، ومباراة اليوم لا ترضينا، وفزنا في 6 مباريات وتعادلنا في مباراتين.وتابع فيريرا: اللاعبون لازم يفهموا إن الزمالك مينفعش يريح في المباراة، ولازم يقاتلوا طوال المباراة، في فرق بين اللاعبين الجدد والمصابين والسابقين وهنحاول نوجد التواصل المناسب عشان نوصل لأفضل طريقة ممكنة، واستفدنا من تقدم حرس الحدود في الملعب.وأكمل المدرب البرتغالي: سيف الجزيري ليس في فورمته، من قبل مباريات كأس العالم وبعدها، ولدينا لاعبون نريد إشراكهم بسبب ضغط المباريات لذلك كان تغييره.وعلق المدير الفني لنادي الزمالك عليي أزمة أمام عاشور: قبل نهاية المباراة والكل عايز يلعب ضربة الجزاء وأنا نفسي عايز أشوطها وهيجي وقت ويشوط إمام عاشور وأيضا روقا والكل عندنا طموح يشوط خاصة أن النتيجة كانت 3-0 والمباراة بتنتهي والأمر عادي، ولو جاءت ضربة جزاء أخرى ولاعب آخر سددها الجمهور سيسأل لماذا لم يسددها زيزو.وأردف فيريرا: نمتلك ثلاثة رؤوس حربة والموسم الماضي كان واحد بس، عندنا يوسف حسن لاعب صغير وعنده مقومات قوية ولكن يحتاج الخبرات، والجزيري يستعيد مستواه بعد كأس العالم، وسامسون راجع من إصابات.واختتم فيريرا: هناك مدربون يحتاجون لاعبين كثيرين ولكن أنا لا، مقتنع بالموجود معايا، ونداي وشلبي مع الجهاز الطبي وهو من سيحسم موعد عودتهم.