السفر إلى سلطنة عمان .. الخارجية تحذر المواطنين من السفر اليها بتأشيرات سياحية



وزارة الخارجية وزارة الخارجية

أطلقت وزارة الخارجية، تحذيرا للمواطنين المصريين من السفر إلى سلطنة عمان للبحث عن عمل بموجب تأشيرات سياحية.



وجاء في بيان الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة أوضاع المواطنين المصريين بالخارج، وقيام بعثاتنا في الخارج بالعمل على توفير المساعدة القنصلية والحماية القانونية لأبناء الوطن، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة، قيام بعض الشركات والكيانات غير المسئولة باستغلال رغبة بعض المواطنين الراغبين في العمل في سلطنة عُمان، في تيسير عملية سفرهم بواسطة تأشيرات سياحية، بغرض العمل دون الحصول على عقد عمل موثّق.



وأضاف بيان الخارجية: تَهيبُ وزارة الخارجية بجميع المواطنين المصريين ضرورة مراعاة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالسفر والعمل بالسلطنة، وكذلك عدم التعامل مع مثل هذه الكيانات مما يعرضهم لعمليات النصب والاحتيال، وذلك حرصا على سلامتهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والقبض عليهم، فضلا عمّا يرتبه ذلك من قيام سلطات العمانية بترحيلهم وعدم السماح لهم بالعودة مُستقبلا.

قد يعجبك أيضا...

الدولة المصرية في الوقت الراهن ثابتة ومستقرة وحققت إنجازات كبيرةوفي سياق متصل، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الدولة المصرية في الوقت الراهن ثابتة ومستقرة وحققت إنجازات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما رسّخ دورها على مستوى الدولي.وأضاف السفير أحمد أبو زيد، في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة المصرية أصبحت أكثر قدرة على التعبير عن نفسها ومصالحها مع شركائها، ومع الأطراف التي تتعامل بندية، متابعا: مبدأ أساسي في سياسية مصر الخارجية هو عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.