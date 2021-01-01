المصاب الأول بجدري القرود .. الصحة تعلن تعافيه



جدري القرود جدري القرود

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان، عن خروج المصاب الأول بجدري القرود، المدعو “م.م”، والمعلن عنه رسميا بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، من مستشفى حميات العباسية.



سلبية التحاليل المعملية لـ المصاب الأول بجدري القرود

وأكدت المصادر، لـ القاهرة 24، تعافي المصاب الأول بجدري القرود من المرض ليقرر مستشفى حميات العباسية خروجه ظهر أمس، بعد تأكيد سلبية التحاليل المعملية من المعامل المركزية، واختفاء أعراض الطفح الجلدي.



وأشارت المصادر إلى أن المصاب الثاني بجدري القرود، والمدعو “م.ر” البالغ من العمر 34 عاما، لا يزال معزولا في مستشفى حميات العباسية، ويخضع للبروتوكول العلاجي.

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وترجع إصابة الحالة الأولى بجدري القرود لمخالطته اللصيقة لصديقه، المدعو “م.ر”، والمعلن عنه رسميا بتاريخ 12 ديسمبر الجاري، فيما تعود إصابة الأخير إلى المخالطة اللصيقة لشخص مقيم بإحدى الدول الأوروبية أثناء زيارته لمصر، وفقا لبيان وزارة الصحة والسكان.وينتقل مرض جدري القرود من خلال الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من المرض، أو لمس الأشياء الملوثة بالفيروس كـ “الفراش والمناشف والملابس وإلى ما ذلك”، وكذا يتم انتشار المرض من خلال اللعاب وقطيرات الجهاز التنفسي، حسب منشور سابق لوزارة الصحة والسكان.وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدوى جدري القرود عادة تؤدي إلى ظهور طفح جلدي مؤلم، وتكوين حويصلات على راحة اليد، مشيرة إلى أن تفشي المـرض تركز بشكل كبيـر حتى الآن بين الرجـال المثلييـن ومزدوجـي الميول الجنسية، لكن هذا لا يمنع من احتمال انتشاره بين الأشخاص المصابين بضعف في الجهاز المناعي.